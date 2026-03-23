Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, muere de cáncer a los 43 años; ¿quién era?

La mañana de este lunes 23 de marzo, se dio a conocer la muerte del empresario multimillonario Leonid Radvinsky, dueño de la compañía y plataforma color azul de contenido para adultos.

El propietario de la plataforma falleció a los 43 años de edad, luego de padecer cáncer. En un comunicado de la empresa se señaló: "Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", asimismo, la familia de Radvinsky pidió privacidad durante este momento de duelo.

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Quién era Leonid Radvinsky. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Quién era Leonid Radvinsky?

Leonid Radvinsky era un empresario y programador informático ucraniano-estadounidense. Nació el 30 de mayo de 1982 en Odesa, Ucrania y creció en Chicago.

Obtuvo una licenciatura en Economía por la Universidad Northwestern, del estado de Illinois, en Estados Unidos, y creó una carrera en el mundo de las inversiones.

En 2018 adquirió Fenix International —la empresa matriz de la plataforma azul— de los fundadores británicos Guy Stokely y Tim Stokely, quienes crearon el sitio en 2016, y desde entonces se mantuvo como director y accionista mayoritario de la compañía.

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Fue reconocido dentro de la industria por el crecimiento de la plataforma gracias a su modelo, que permitió a los creadores ofrecer contenido por suscripción, quedándose la plataforma con el 20% de las ganancias. Foto: iStock

A pesar de mantener un perfil reservado, fue reconocido dentro de la industria por su visión de negocios, la cual le permitió a la plataforma registrar ingresos por el valor de 7 mil 200 millones de dólares (es decir, casi 125 mil millones de pesos mexicanos) en su último ejercicio fiscal, según datos de la agencia EFE.

Su modelo permite a los creadores ofrecer contenido directamente a los usuarios, mientras que la plataforma se queda con el 20% de los ingresos.

Según información compartida por Forbes, la fortuna acumulada de Leo Radvinsky hasta marzo de 2026 era de 4 mil 700 millones de dólares (83 mil 666 millones de pesos), posicionándolo dentro del top mil de la lista global de millonarios en el mundo.

De acuerdo con el comunicado de la plataforma azul, fue inversor en diversas compañías y apoyó proyectos filantrópicos a nivel internacional, como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y la West Suburban Humane Society.

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