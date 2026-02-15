LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy; esta es la fecha de lanzamiento y el precio del esperado set de Peanuts

La nostalgia toma forma en bloques. LEGO presentó oficialmente La Casa de Snoopy, un set de colección inspirado en la clásica historieta Peanuts, que apunta directo al corazón de los fans que crecieron con las aventuras del carismático beagle creado por Charles M. Schulz.

LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy. Foto:AP

Este lanzamiento se suma a la aclamada línea LEGO Ideas, reconocida por convertir propuestas icónicas en piezas de exhibición altamente detalladas. En esta ocasión, la protagonista es la inolvidable caseta roja de Snoopy, ese pequeño refugio que durante décadas fue escenario de escenas entrañables, reflexivas y llenas de humor.

¿Cuándo sale a la venta La Casa de Snoopy de LEGO?

El set ya puede reservarse en tiendas oficiales de LEGO México, pero su lanzamiento oficial será el 1 de junio de 2026. A partir de esa fecha estará disponible para compra directa, aunque se anticipa una alta demanda entre coleccionistas y seguidores de Peanuts. Por ello, se recomienda asegurar la preventa, ya que podría convertirse en uno de los sets más buscados del catálogo LEGO Ideas 2026.

LEGO lanza la icónica casa roja de Snoopy. Foto: LEGO

¿Cuánto costará LEGO La Casa de Snoopy en México?

El precio oficial en México será de 1,999 pesos mexicanos, con un límite de compra de tres unidades por cliente.

Además, quienes formen parte del programa LEGO Insiders podrán acumular puntos con su compra, sumando beneficios adicionales para los seguidores frecuentes de la marca.

¿Qué incluye el set?

Con un total de 964 piezas, La Casa de Snoopy permite construir la emblemática caseta roja con detalles interactivos que elevan la experiencia. El modelo incluye:

Figura articulada de Snoopy , con distintas posiciones.

, con distintas posiciones. Figura de Woodstock .

. Paredes abatibles que revelan un cielo nocturno estrellado.

Elementos para recrear escenas clásicas, como Snoopy escribiendo en su máquina de escribir o descansando sobre el techo.

El diseño está pensado tanto para armar como para exhibir, convirtiéndose en una pieza decorativa ideal para escritorios, libreros o espacios dedicados al coleccionismo.

LEGO has unveiled the LEGO Ideas Peanuts: Snoopy’s Doghouse (21368), a 75th-anniversary tribute to the classic comic strip launching in August 2026: https://t.co/cd0TbYWTqO pic.twitter.com/KToMeRXM9f — Collector's Editions (@CollectorsEdUK) February 14, 2026

