Influencer Sol León capta misiles en Dubái tras bombardeo de Irán; “tengo miedo”

La loba en el Zócalo; usuarios celebran el concierto gratuito de Shakira con la mejor ola de memes

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿qué es el cuestionario de salida?; conoce el paso clave para cerrar la capacitación

5 infusiones de té para aliviar el malestar estomacal; así puedes mejorar tu digestión

De la caminata con la "Loba" a acampar en el Zócalo; así se prepara fan de Shakira para concierto del 1 de marzo

Este domingo 1 de marzo, la plancha del Zócalo capitalino se encenderá, mientras miles de personas cantan y bailan al ritmo de los hits de .

Luego de consolidarse como la artista que más veces se ha presentado en el Estadio GNP Seguros -antes el Foro Sol-, la cantante colombiana cambia de escenario, para brindar un concierto gratuito en la CDMX, que ya se perfila como el evento que romperá récords de asistencia en este tipo de presentaciones.

Se estima que el show empiece en punto de las 8:00 PM, y que tenga una duración de alrededor de una hora y media, lo que suena como tiempo suficiente para que la cantante deleite al público nacional con hits antiguos y nuevos, como "Antología" o "Pa' tipos como tú".

Usuarios se preparan para el concierto gratuito de Shakira desatando ola de memes en redes

Entre fans que llegaron hace días a acampar para estar en primera fila, y los que todavía vienen en camino de otros estados, el concierto de Shakira se ha convertido en un destacado evento para todo el país.

A través de redes sociales cientos de usuarios e internautas han expresado su emoción por el show de "la Loba", dejando una lluvia de memes.

Algunos usuarios bromearon por la emoción que ha provocado el concierto desde que se anunció, hace un par de semanas.

Usuarios celebran el concierto de Shakira en el Zócalo. Foto: X
Usuarios celebran el concierto de Shakira en el Zócalo. Foto: X

Otros usuarios hicieron comentarios sobre el partido político en el poder actualmente.

Usuarios celebran el concierto de Shakira en el Zócalo. Foto: X
Usuarios celebran el concierto de Shakira en el Zócalo. Foto: X

Las y los internautas convirtieron el show en un asunto político.

Usuarios celebran el concierto de Shakira en el Zócalo. Foto: X
Usuarios celebran el concierto de Shakira en el Zócalo. Foto: X

