La jugosa fruta que está llena de ácido fólico y que ayuda a eliminar parásitos intestinales

La piña es una fruta que destaca por su forma única y su sabor característico. Pertenece a la familia de las bromeliáceas y es una planta herbácea y perenne, originaria de las regiones tropicales de América del Sur.

Beneficios de la piña. Foto: Unsplash

Su cultivo ha crecido en diversas áreas del mundo, siendo Costa Rica, Filipinas y Brasil los principales países productores. Estos lugares han adoptado técnicas agrícolas avanzadas que permiten una producción eficiente, lo que asegura un suministro constante en los mercados internacionales.

Lee también: La mezcla eficaz entre fruta y verdura para una bebida rica en vitamina C, llena de colágeno

Esta fruta se forma a partir de una inflorescencia que puede consistir en entre 100 y 200 flores, dispuestas en una formación espiral que se fusiona en un eje central. El proceso de maduración culmina aproximadamente 135 días después de la aparición de la flor.

Estos son los beneficios de la piña. Fuente: Pixabay

La pulpa de la piña es conocida por su color amarillento y su aroma distintivo, que presenta un equilibrio entre dulzura y un toque ácido. Esta combinación de sabores la convierte en un ingrediente versátil en diversas preparaciones culinarias, desde ensaladas hasta postres. Además, su consumo aporta beneficios nutricionales, dado que es rica en vitaminas, minerales y fibra.

Alimentos y salud. Fuente: Pixabay

¿Cuáles son los beneficios de la piña?

De acuerdo con datos proporcionados por el Poder del Consumidor, aproximadamente el 89% de la piña está compuesta de agua, lo que la convierte en una opción hidratante y refrescante. El contenido restante se compone principalmente de azúcares naturales y fibra, lo que contribuye a su palatabilidad y beneficios digestivos.

Lee tambien: El remedio natural que es un excelente aliado después de una comida pesada

Aproximadamente el 89% de la piña está compuesta de agua, lo que la convierte en una opción hidratante y refrescante. Foto: Pexels

En cuanto a su composición vitamínica, la piña no se destaca por ser una fuente significativa de alguna vitamina en particular. Sin embargo, contiene pequeñas cantidades de vitamina A, C y ácido fólico, elementos esenciales para el mantenimiento de diversas funciones corporales. En términos de minerales, esta fruta tropical es una buena fuente de potasio, además de proporcionar calcio y hierro, que son necesarios para el funcionamiento adecuado del organismo.

La piña contiene pequeñas cantidades de vitamina A, C y ácido fólico. Foto: Pexels

Uno de los compuestos más interesantes de la piña es la bromelina, una enzima que facilita la digestión de las proteínas. Esta sustancia no solo se relaciona con la mejora del proceso digestivo, sino que también presenta propiedades beneficiosas en varias áreas de la salud.

La piña ayuda a mejora el proceso digestivo. Imagen: Freepik

Se ha observado que la bromelina puede ayudar a aliviar los síntomas de enfermedades respiratorias como la bronquitis y la sinusitis. Además, se le atribuyen propiedades antitrombóticas, antidiarreicas y potencialmente anticancerígenas.

La piña ayuda a aliviar los síntomas de enfermedades respiratorias como la bronquitis y la sinusitis. Foto: Pixabay

Asimismo, se ha estudiado que la bromelina ayuda a eliminar parásitos intestinales, lo que añade un valor adicional a su inclusión en la dieta.

También te interesará:

La hierba que puedes agregarle al té en las mañanas que alivia los dolores y el cansancio

VIDEO: familia de mexicano en EU exige quitar bandera de México de su camioneta; “no estás en tu país”

¿Qué nos quiere avisar nuestra salud cuando nos duelen los pies?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv