Tendencias | 23-06-26 | 20:46 | Actualizada | 23-06-26 | 20:46 |

Una de las tareas más importantes del hogar es , ya que el inodoro es una de las superficies que acumula mayor número de bacterias, debido a la humedad constante y al contacto frecuente de todos los habitantes de la casa.

Por ello, conocer cómo eliminar la suciedad y prevenir los malos olores es fundamental para conservar un ambiente higiénico y proteger la salud de toda la familia.

Si ya intentaste de todo para mejorar la limpieza en esta área de la casa; desde productos costosos, hasta , a continuación te compartimos la guía definitiva para eliminar bacterias del inodoro, donde te diremos cómo mantenerlo reluciente y libre de olores desagradables.

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Guía definitiva para eliminar bacterias del inodoro

El inodoro está expuesto diariamente a residuos orgánicos, humedad y salpicaduras microscópicas que favorecen la proliferación de microorganismos. Además, la falta de limpieza periódica puede provocar la aparición de manchas, sarro y olores persistentes.

En ese sentido, adoptar una rutina de desinfección constante es vital para eliminar cualquier rastro de humedad.

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1. Utiliza un desinfectante adecuado

Aplica un producto desinfectante o una solución de agua con vinagre blanco en toda la superficie del inodoro, incluyendo:

  • La tapa
  • El asiento
  • La base
  • El botón o la palanca de descarga

Deja actuar el producto durante unos minutos antes de retirarlo.

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2. Cepilla el interior correctamente

Usa un cepillo exclusivo para el inodoro y presta especial atención a los bordes internos, que es donde suelen acumularse residuos y bacterias.

No olvides realizar movimientos circulares para eliminar manchas y restos de suciedad.

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Limpiar sarro del inodoro. Fuente: Freepik
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3. Limpia las zonas que más se tocan

Muchas personas olvidan desinfectar las áreas de mayor contacto, como la tapa, la manija y los laterales del inodoro. Estas superficies deben limpiarse al menos una vez al día si el baño es de uso frecuente.

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¿Cómo evitar los malos olores en el baño?

Además de desinfectar el inodoro, existen pequeñas acciones que ayudan a mantener un aroma fresco en esta área de la casa:

  • Ventila el baño diariamente
  • Limpia inmediatamente cualquier derrame
  • Lava el cepillo del inodoro con regularidad
  • Vacía el bote de basura constantemente
  • Utiliza bicarbonato de sodio para neutralizar los olores

También puedes colocar un recipiente pequeño con bicarbonato en una esquina del baño para absorber la humedad y refrescar el ambiente.

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dcs

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