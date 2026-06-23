[Publicidad]
Una de las tareas más importantes del hogar es mantener el baño limpio, ya que el inodoro es una de las superficies que acumula mayor número de bacterias, debido a la humedad constante y al contacto frecuente de todos los habitantes de la casa.
Por ello, conocer cómo eliminar la suciedad y prevenir los malos olores es fundamental para conservar un ambiente higiénico y proteger la salud de toda la familia.
Si ya intentaste de todo para mejorar la limpieza en esta área de la casa; desde productos costosos, hasta remedios caseros, a continuación te compartimos la guía definitiva para eliminar bacterias del inodoro, donde te diremos cómo mantenerlo reluciente y libre de olores desagradables.
Leer también: ¿Para qué sirve la mezcla de laurel con bicarbonato?; descubre los beneficios del truco casero
Guía definitiva para eliminar bacterias del inodoro
El inodoro está expuesto diariamente a residuos orgánicos, humedad y salpicaduras microscópicas que favorecen la proliferación de microorganismos. Además, la falta de limpieza periódica puede provocar la aparición de manchas, sarro y olores persistentes.
En ese sentido, adoptar una rutina de desinfección constante es vital para eliminar cualquier rastro de humedad.
[Publicidad]
1. Utiliza un desinfectante adecuado
Aplica un producto desinfectante o una solución de agua con vinagre blanco en toda la superficie del inodoro, incluyendo:
- La tapa
- El asiento
- La base
- El botón o la palanca de descarga
Deja actuar el producto durante unos minutos antes de retirarlo.
[Publicidad]
2. Cepilla el interior correctamente
Usa un cepillo exclusivo para el inodoro y presta especial atención a los bordes internos, que es donde suelen acumularse residuos y bacterias.
No olvides realizar movimientos circulares para eliminar manchas y restos de suciedad.
[Publicidad]
Leer también: ¿Cómo proteger la salud de tu mascota en temporada de lluvias?; descubre los cuidados clave
3. Limpia las zonas que más se tocan
Muchas personas olvidan desinfectar las áreas de mayor contacto, como la tapa, la manija y los laterales del inodoro. Estas superficies deben limpiarse al menos una vez al día si el baño es de uso frecuente.
[Publicidad]
¿Cómo evitar los malos olores en el baño?
Además de desinfectar el inodoro, existen pequeñas acciones que ayudan a mantener un aroma fresco en esta área de la casa:
- Ventila el baño diariamente
- Limpia inmediatamente cualquier derrame
- Lava el cepillo del inodoro con regularidad
- Vacía el bote de basura constantemente
- Utiliza bicarbonato de sodio para neutralizar los olores
También puedes colocar un recipiente pequeño con bicarbonato en una esquina del baño para absorber la humedad y refrescar el ambiente.
También te interersará:
[Publicidad]
Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz
VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”
¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
[Publicidad]
Más información
Mundo
EU e Irán chocan por inspecciones nucleares
Herles Velasco
Tiempos Híbridos: El ambicioso anime mexicano que fusiona el mambo, la ciencia ficción y la esencia de Cowboy Bebop
Articulista Invitado
Seguridad para competir: el siguiente paso de la integración de Norteamérica
Mundo
88% de mexicanos no confía en Trump, revela Centro PEW