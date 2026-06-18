La combinación de laurel con bicarbonato es uno de los secretos mejor guardados entre los amantes de la limpieza por sus múltiples usos dentro del hogar.

Al ser una mezcla natural, este truco doméstico destaca por sus propiedades desodorizantes, limpiadoras y aromáticas, por lo que muchas personas la utilizan para mantener los espacios frescos.

Además, por el bajo costo de los ingredientes, incorporar esta mezcla en la rutina de limpieza representa un ahorro dentro del gasto para los insumos de limpieza.

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Descubre el efecto de estos ingredientes para refrescar tu hogar. Foto: Pexels

¿Para qué sirve la mezcla de laurel con bicarbonato?

La unión de las hojas de laurel con el bicarbonato de sodio crea una combinación que puede absorber la humedad, neutralizar olores y perfumar distintas áreas de la casa.

Entre sus principales usos se encuentran:

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Elimina los malos olores: El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber olores desagradables, mientras que el laurel aporta un aroma fresco y herbal. Los mejores lugares para colocar la mezcla en recipientes pequeños puede ser dentro del refrigerador, closets, baños y alacenas. Ayuda a aromatizar los espacios: Muchas personas colocan una cucharada de bicarbonato y varias hojas de laurel secas en una bolsita de tela o un recipiente abierto para perfumar habitaciones, pues as hojas de laurel desprenden un aroma natural que ayuda a crear una sensación de limpieza en el hogar. Reduce la humedad en espacios cerrados: El bicarbonato también contribuye a absorber parte de la humedad acumulada en lugares pequeños, ayudando a prevenir el particular olor a encierro.

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Laurel. Fuente: Pixabay

¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y hojas de laurel?

Para elaborar esta mezcla necesitarás:

3 o 4 hojas de laurel secas.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Un recipiente pequeño o una bolsita de tela transpirable.

La preparación es muy sencilla, lo único que se debe hacer es triturar ligeramente las hojas de laurel y mezclar con el bicarbonato. Posteriormente, coloca la mezcla en un recipiente abierto o dentro de una bolsita y conserva en el lugar que deseas aromatizar.

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