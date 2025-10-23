La Granja VIP: los mejores memes que dejó la segunda noche de asamblea

Más Información
El nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP, sigue dejando de qué hablar y ganando a miles de espectadores y seguidores con su contenido polémico, gracioso y entretenido.
El pasado 22 de octubre se llevó a cabo la segunda noche de Asamblea de Nominación en el programa. Este enfrentamiento cara a cara para decidir a los integrantes que corren riesgo de ser eliminados estuvo lleno de tensiones y giros inesperados, en los que los granjeros revelaron sus verdaderas lealtades.
La noche corrió llena de emociones intensas; se desató un conflicto entre Fabiola y Sandra Itzel contra Eleazar Gómez; se rompieron alianzas establecidas e incluso algunas lágrimas fueron derramadas.
Sin embargo, finalmente, resultaron nominados Sandra Itzel, Alberto del Río, mejor conocido como "El Patrón"; Eleazar Gómez y Lis Vega.
Lee también Sergio Mayer Mori repite como capataz en "La granja VIP"; Adal Ramones anuncia al primer nominado
Los mejores memes que dejó la noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP
La noche de la Asamblea de Nominación en la segunda semana de La Granja VIP dejó una ola de memes en redes sociales, donde las y los usuarios expresaron todas sus opiniones respecto a lo sucedido.
La noche contó con una cantidad impresionante de giros inesperados que mantuvieron a la audiencia entretenida.
Los usuarios describieron que "lo mejor de la noche" sucedió después de la Asamblea de Nominación.
Lee también Así es la casa diseñada por Diane Keaton valuada en casi 30 millones de dólares
Otros internautas destacaron el éxito que está alcanzando el nuevo reality estando a penas en su segunda semana.
Asimismo, los usuarios comentaron que ya están enganchados con el programa y esperan con ansias ver cómo se continúa desenvolviendo.
Las reacciones de otros granjeros que no estuvieron involucrados en las polémicas de anoche han dejado de qué hablar.
También hubo algunos usuarios que comentaron sobre lo que aporta Eleazar Gómez al reality es contenido y polémica.
También te interesará:
Victoria lanza "A ti, ¿quién te espera?": el corto de Día de Muertos que está conquistando las redes
"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?
¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu/aosr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]