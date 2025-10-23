La Granja VIP: los mejores memes que dejó la segunda noche de asamblea

El nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP, sigue dejando de qué hablar y ganando a miles de espectadores y seguidores con su contenido polémico, gracioso y entretenido.

El pasado 22 de octubre se llevó a cabo la segunda noche de Asamblea de Nominación en el programa. Este enfrentamiento cara a cara para decidir a los integrantes que corren riesgo de ser eliminados estuvo lleno de tensiones y giros inesperados, en los que los granjeros revelaron sus verdaderas lealtades.

La noche corrió llena de emociones intensas; se desató un conflicto entre Fabiola y Sandra Itzel contra Eleazar Gómez; se rompieron alianzas establecidas e incluso algunas lágrimas fueron derramadas.

Sin embargo, finalmente, resultaron nominados Sandra Itzel, Alberto del Río, mejor conocido como "El Patrón"; Eleazar Gómez y Lis Vega.

Lis Vega y Sandra Itzel, son dos de las nominadas esta semana en La Granja VIP. Fotos: Instagram, via @lagranjavipmx

Los mejores memes que dejó la noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP

La noche de la Asamblea de Nominación en la segunda semana de La Granja VIP dejó una ola de memes en redes sociales, donde las y los usuarios expresaron todas sus opiniones respecto a lo sucedido.

top mejores noches de un reality nye en TV nacional mexicana. así se sintió xq estaban pasando tantas cosas, unos gritando, llorando y con solo 2 cámaras; estos granjeros dieron más contenido en una sola noche q otros programas en semanas#LaGranjaVIPpic.twitter.com/4gP9GdSZIu — riv (@ponyoogirl) October 23, 2025

La noche contó con una cantidad impresionante de giros inesperados que mantuvieron a la audiencia entretenida.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

Los usuarios describieron que "lo mejor de la noche" sucedió después de la Asamblea de Nominación.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

Otros internautas destacaron el éxito que está alcanzando el nuevo reality estando a penas en su segunda semana.

la granja vip viendo que a pesar de tener una producción de 3 pesos, revivieron los realitys y el contenido, muy difícilmente podran superarte querida granja #LaGranjaVIP



pic.twitter.com/IIBd7BK0HW — beck (@cardgani) October 23, 2025

Asimismo, los usuarios comentaron que ya están enganchados con el programa y esperan con ansias ver cómo se continúa desenvolviendo.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

Las reacciones de otros granjeros que no estuvieron involucrados en las polémicas de anoche han dejado de qué hablar.

Teo ahorita después de la asamblea viendo como se prendió el cerro a su alrededor y toda la granja está contra Eleazar #LaGranjaVIP #aztecaunopic.twitter.com/cPgiLsbLxd — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) October 23, 2025

También hubo algunos usuarios que comentaron sobre lo que aporta Eleazar Gómez al reality es contenido y polémica.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

