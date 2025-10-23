Más Información

Trucos infalibles para limpiar tu espejo sin dejar huellas ni marcas

Trucos infalibles para limpiar tu espejo sin dejar huellas ni marcas

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la segunda noche de asamblea

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la segunda noche de asamblea

¿Cuáles son las efemérides de este 23 de octubre?

¿Cuáles son las efemérides de este 23 de octubre?

¿Qué es el síndrome de Kabuki? Conoce sus principales síntomas

¿Qué es el síndrome de Kabuki? Conoce sus principales síntomas

Día del Médico 2025: las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp este 23 de octubre, según la IA

Día del Médico 2025: las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp este 23 de octubre, según la IA

El nuevo reality show de TV Azteca, , sigue dejando de qué hablar y ganando a miles de espectadores y seguidores con su contenido polémico, gracioso y entretenido.

El pasado 22 de octubre se llevó a cabo la segunda noche de Asamblea de Nominación en el programa. Este enfrentamiento cara a cara para decidir a los integrantes que corren riesgo de ser eliminados estuvo lleno de tensiones y giros inesperados, en los que los granjeros revelaron sus verdaderas lealtades.

La noche corrió llena de emociones intensas; se desató un conflicto entre Fabiola y Sandra Itzel contra Eleazar Gómez; se rompieron alianzas establecidas e incluso algunas lágrimas fueron derramadas.

Sin embargo, finalmente, resultaron nominados Sandra Itzel, Alberto del Río, mejor conocido como "El Patrón"; Eleazar Gómez y Lis Vega.

Lee también

Lis Vega y Sandra Itzel, son dos de las nominadas esta semana en La Granja VIP. Fotos: Instagram, via @lagranjavipmx
Lis Vega y Sandra Itzel, son dos de las nominadas esta semana en La Granja VIP. Fotos: Instagram, via @lagranjavipmx

Los mejores memes que dejó la noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP

La noche de la Asamblea de Nominación en la segunda semana de La Granja VIP dejó una ola de memes en redes sociales, donde las y los usuarios expresaron todas sus opiniones respecto a lo sucedido.

La noche contó con una cantidad impresionante de giros inesperados que mantuvieron a la audiencia entretenida.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

Los usuarios describieron que "lo mejor de la noche" sucedió después de la Asamblea de Nominación.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

Lee también

Otros internautas destacaron el éxito que está alcanzando el nuevo reality estando a penas en su segunda semana.

Asimismo, los usuarios comentaron que ya están enganchados con el programa y esperan con ansias ver cómo se continúa desenvolviendo.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

Las reacciones de otros granjeros que no estuvieron involucrados en las polémicas de anoche han dejado de qué hablar.

También hubo algunos usuarios que comentaron sobre lo que aporta Eleazar Gómez al reality es contenido y polémica.

Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la segunda noche de Asamblea de Nominación en La Granja VIP. Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]