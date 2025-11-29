La Granja VIP: la noche de traición deja ola de memes en redes

La noche del pasado viernes 28 de noviembre, se llevó a cabo una nueva doble traición en La Granja VIP, la cual generó las reacciones más inesperadas incluso en los participantes del reality show.

En esta ocasión, Kim Shantal fue la encargada de liderar la traición y tras haber salido de la placa ella misma, optó por otorgarle la salvación a Alberto del Río "El Patrón". Para su siguiente movimiento, la influencer decidió traicionar a Alfredo Adame, enviándolo directo a la placa de nominados.

Con su poder como el primer traicionado de la noche, Alfredo Adame quiso aplicar la "doble traición" en contra de Sergio Mayer Mori, dejando la séptima placa de nominados de la siguiente manera:

Lis Vega

Fabiola Campomanes

Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori

Nominados de la séptima semana de La Granja VIP. Foto: Instagram La Granja VIP

Los mejores memes que dejó la séptima noche de traición en La Granja VIP

La séptima noche de traición, la cual estuvo llena de emociones intensas y tensiones entre los participantes, dejó una ola de memes en redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones más sinceras y reacciones minuto a minuto.

Memes de la séptima noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Un momento "épico" para los usuarios fue cuando Kim Shantal contestó las acusaciones y reproches de Sergio sobre que era su culpa que estuviera nominado.

Kim: “yo no te subí, así como tú tampoco subiste a Teo” 👏🏻👏🏻



En su cara al nepo, quiso jugar solo y son sus consecuencias!#LaGranjaVIP pic.twitter.com/GtNGJvXIVV — 𝐂𝐋𝐀𝐔 𝐌𝐄𝐍𝐃𝐄𝐙 ❤️‍🔥 (@Clauumendez_) November 29, 2025

Asimismo, otros señalaron que durante la transmisión, Sergio mostró una actitud poco amigable y únicamente se la pasó quejándose e intentando dejar mal a Teo.

Ahí tienen a Sergio, diciéndole al patrón que hizo muchas cosas a propósito en la granja para que Teo quedara como un mal capataz.



Esto es un actitud antideportiva en el juego, a ver si se atreven a mencionarlo en la gala del domingo. #LaGranjaVIP

pic.twitter.com/q9OBxm3yc4 — JJ ♡✧˖° (@j__kos) November 29, 2025

Haciendo contrapeso a esto, fans y seguidores de Teo salieron a defenderlo.

Por qué no pusieron los comentarios de Patrón,Bea,Kim,Eleazar y Adame que se la pasaron elogiando el trabajo de Capatáz de Teo toda la semana?Por que no ponen los clips de como Teo ayudó a todos en su estación,la limpieza,huerto, etc?

Sólo quieren dejar en mal a Teo!#LaGranjaVIP pic.twitter.com/8POTUHbjN4 — Andy✨ (@AndyRamos97) November 29, 2025

Las declaraciones de Sergio y sus comentarios sobre ya estar listo para salir y haber pedido sus maletas, fueron objeto de burla entre los usuarios.

Memes de la séptima noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

Algunos otros internautas resaltaron el comentario de Ferka, panelista en las galas de La Granja VIP, ya que defendió a Teo.

Memes de la séptima noche de traición en La Granja VIP. Foto: X

