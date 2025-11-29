Más Información

¿Por qué a los gatos les encanta meterse en cajas de cartón? Conoce la razón

La Granja VIP: la noche de traición deja ola de memes en redes

Zootopia 2: ¿tiene escenas post créditos la película de Disney?

Día Nacional del Cáncer de Próstata: conoce de qué trata el programa OPUS del INCAN y cuáles son sus beneficios

El truco para secar la ropa rápido en temporada de frío

La noche del pasado viernes 28 de noviembre, se llevó a cabo una nueva doble traición en, la cual generó las reacciones más inesperadas incluso en los participantes del reality show.

En esta ocasión, Kim Shantal fue la encargada de liderar la traición y tras haber salido de la placa ella misma, optó por otorgarle la salvación a Alberto del Río "El Patrón". Para su siguiente movimiento, la influencer decidió traicionar a Alfredo Adame, enviándolo directo a la placa de nominados.

Con su poder como el primer traicionado de la noche, Alfredo Adame quiso aplicar la "doble traición" en contra de Sergio Mayer Mori, dejando la séptima placa de nominados de la siguiente manera:

  • Lis Vega
  • Fabiola Campomanes
  • Alfredo Adame
  • Sergio Mayer Mori

Nominados de la séptima semana de La Granja VIP. Foto: Instagram La Granja VIP
Los mejores memes que dejó la séptima noche de traición en La Granja VIP

La séptima noche de traición, la cual estuvo llena de emociones intensas y tensiones entre los participantes, dejó una ola de memes en redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones más sinceras y reacciones minuto a minuto.

Memes de la séptima noche de traición en La Granja VIP. Foto: X
Un momento "épico" para los usuarios fue cuando Kim Shantal contestó las acusaciones y reproches de Sergio sobre que era su culpa que estuviera nominado.

Asimismo, otros señalaron que durante la transmisión, Sergio mostró una actitud poco amigable y únicamente se la pasó quejándose e intentando dejar mal a Teo.

Haciendo contrapeso a esto, fans y seguidores de Teo salieron a defenderlo.

Las declaraciones de Sergio y sus comentarios sobre ya estar listo para salir y haber pedido sus maletas, fueron objeto de burla entre los usuarios.

Memes de la séptima noche de traición en La Granja VIP. Foto: X
Algunos otros internautas resaltaron el comentario de Ferka, panelista en las galas de La Granja VIP, ya que defendió a Teo.

Memes de la séptima noche de traición en La Granja VIP. Foto: X
