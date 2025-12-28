Justo en la nostalgia: usuarios rescatan y comparten "episodio inédito" de El Chavo del 8

El Chavo del 8 es una de las series de televisión que marcó a distintas generaciones en México y gran parte de Latinoamérica, dejando huella en el imaginario colectivo de niños, jóvenes y adultos. A más de cincuenta años de su lanzamiento, el proyecto sigue contando con una comunidad fiel de seguidores en internet y varias partes del mundo.

El pasado 26 de diciembre, el programa volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que la cuenta de fanáticos de Brasil en X @ForumChaves publicara un episodio nunca antes retransmitido por plataformas de streaming ni televisión abierta. El material fue hallado por un seguidor en una cinta VHS de 1973 con grabaciones del canal Telemundo de Puerto Rico.

Dirigida y protagonizada por el comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" en la década de los 70, El Chavo del 8 se convirtió en un fenómeno cultural de la televisión, cautivando a un público amplio gracias a su narrativa sencilla, personajes entrañables y a su forma de presentar conflictos cotidianos con un toque de humor e irreverencia.

¿México ha olvidado a El Chavo del 8? Fuente: Freepik.

¿De qué trata el episodio?

El capítulo inédito “Goteras en casa de Don Ramón”, emitido originalmente el 29 de octubre de 1973, es la primera versión del episodio “Las Goteras”. La trama sigue a Don Ramón, quien —ahogado por las deudas de la renta— decide reclamar al Sr. Barriga por el mal estado de la vivienda, pues el techo tiene numerosas goteras que están inundando la casa.

Aunque el episodio conserva una narrativa similar a su versión más conocida, se notan varios cambios en la interacción de los personajes y en su vestimenta final. Estas diferencias permiten apreciar la evolución del programa y el tiempo que le tomó al equipo encontrar la fórmula perfecta entre humor y cotidianidad.

Las imágenes lucen algo borrosas debido al paso del tiempo; sin embargo, el audio es claro y nítido, por lo que los diálogos pueden entenderse aun con la estática que interfiere ocasionalmente. Tras la publicación del episodio, muchos usuarios han debatido sobre su origen, pues muchos aseguran que no es un "capítulo perdido", ya que recuerdan haberlo visto en la televisión.

EPISÓDIO PERDIDO MUNDIAL DO CHAVES ENCONTRADO!



Confira na íntegra "Goteiras na casa do Seu Madruga", de 1973!



A gravação foi encontrada pelo fã "scoobyonda" em uma fita VHS com gravações da Telemundo, de Porto Rico.



Já sabíamos da existência desse episódio pela sua sinopse,… pic.twitter.com/FXD18zyrgo — Fórum Chaves (@ForumChaves) December 26, 2025

¿En dónde se puede ver el capítulo?

El episodio puede verse en la cuenta de fans de Brasil en X @ForumChaves o en la plataforma YouTube. Además, si sigues este proyecto desde sus inicios, puedes unirte a la búsqueda de “episodios perdidos” de Chespirito, pues la cuenta ha organizado una iniciativa colectiva para revivir viejos sketches y capítulos del programa con el objetivo de preservar el legado del comediante mexicano.

Además de El Chavo del 8, se considera que todavía existen comerciales, programas y emisiones catalogadas como “lost media” de Televisa, que ya no forman parte de los archivos oficiales y cuya distribución se detuvo porque el material se extravió o se deterioró con el paso del tiempo. Una de las teorías más comentadas por internautas, dice que, gran parte de los archivos originales de la cadena televisiva se perdieron luego del sismo de 1985 en México.

