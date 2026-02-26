Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas irresistibles de este 26 de febrero

Más Información
TV Azteca: ¿qué es el concurso mercantil y en qué se diferencia con la quiebra?; Grupo Salinas busca sanear finanzas
Este jueves 26 de febrero, Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan asistir a sus espectáculos favoritos pagando menos, pero sin perder la comodidad que buscan.
Esta dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en todos los eventos participantes, entre los que se encuentran obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, eventos especiales y deportivos, entre otros.
La gran oferta de espectáculos asegura que todo el mundo encuentre alguna actividad de su interés, y la promoción está activa únicamente durante este jueves 26 de febrero.
Lee también ¿Es obligatorio ligar tu celular a la CURP?; esto dicen las autoridades
¿Qué eventos y espectáculos tienen 2x1 este 26 de febrero?
Conciertos
- El Malilla
- Elefante
- Lucero
- Paty Cantú
- Reyli Barba
- Kalimba
- Aleks Syntek
- Raúl Ornelas
- Majo Rivas
- Amanda Miguel
- Jesse y Joy
- Tributo a Selena by Laura Santín
- Love of Lesbian
- Edith Márquez
- Estela Núñez y Jorge Muñiz
- Nicho Hinojosa
- Guadalupe Pineda
- Danny Frank
- Víctor Manuelle
- Lucas Urkijo
- Dannah Garay
- Entre otros
Obras de teatro
- El cisne negro (Castillo de Chapultepec)
- Los monólogos de la vagina
- MentiDrags
- Prima Facie
- Toc Toc
- 12 princesas en pugna
- Como quieras...¡Perro ámame!
- El juego que todos jugamos
- LQSA, El musical
- La obscenidad de la carne
- Cruise
- El sótano
- Mentiras, El musical
- El tenorio cómico
- Las leona
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy ch**gonas!
- Platanito show
- Ni con ellas, ni sin ellas
- Sor-presas
- Ballet folklórico de México de Amalia Hernández
- Entre otras
Lee también Con meme de “Punch”, IMSS invita a vacunarse contra el sarampión; “tu lugar seguro”
Deportes
- Budo Sento
- Festival MVP
- BYD México racing cup
- Time Attack by Holley
Eventos familiares
- Pinocho 21
- Magos Joe y Moy
- El zorro y el sabueso
- La sirenita
- Nina y el misterio de la tortuga
Eventos especiales
- Clue
- LP mix
- Titanic Movie Concert
- Pink Floyd The Wall Tributo Movie Concert
- Jaime Maussan
- Studio Ghibli in Concert
- Alma Sureña
¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.
También te interesará:
Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026
Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano
¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
ngmu
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]