Más Información

Querétaro capta 970 mdd en IED gracias a infraestructura energética

Querétaro capta 970 mdd en IED gracias a infraestructura energética

TV Azteca: ¿qué es el concurso mercantil y en qué se diferencia con la quiebra?; Grupo Salinas busca sanear finanzas

TV Azteca: ¿qué es el concurso mercantil y en qué se diferencia con la quiebra?; Grupo Salinas busca sanear finanzas

Influencer Karina Torres vive momentos de tensión por fan que invadió su domicilio; “quedé fría”

Influencer Karina Torres vive momentos de tensión por fan que invadió su domicilio; “quedé fría”

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas irresistibles de este 26 de febrero

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas irresistibles de este 26 de febrero

Bridgerton T4: ¿cuántos nuevos capítulos tiene el volumen 2?; entérate aquí

Bridgerton T4: ¿cuántos nuevos capítulos tiene el volumen 2?; entérate aquí

Este jueves 26 de febrero, está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan asistir a sus espectáculos favoritos pagando menos, pero sin perder la comodidad que buscan.

Esta dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en todos los eventos participantes, entre los que se encuentran obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, eventos especiales y deportivos, entre otros.

La gran oferta de espectáculos asegura que todo el mundo encuentre alguna actividad de su interés, y la promoción está activa únicamente durante este jueves 26 de febrero.

Lee también

Con esta promoción, Ticketmaster te lleva a los mejores eventos de la CDMX y toda la República mexicana. Foto: Vía X.
Con esta promoción, Ticketmaster te lleva a los mejores eventos de la CDMX y toda la República mexicana. Foto: Vía X.

¿Qué eventos y espectáculos tienen 2x1 este 26 de febrero?

Conciertos

  • El Malilla
  • Elefante
  • Lucero
  • Paty Cantú
  • Reyli Barba
  • Kalimba
  • Aleks Syntek
  • Raúl Ornelas
  • Majo Rivas
  • Amanda Miguel
  • Jesse y Joy
  • Tributo a Selena by Laura Santín
  • Love of Lesbian
  • Edith Márquez
  • Estela Núñez y Jorge Muñiz
  • Nicho Hinojosa
  • Guadalupe Pineda
  • Danny Frank
  • Víctor Manuelle
  • Lucas Urkijo
  • Dannah Garay
  • Entre otros

Obras de teatro

  • El cisne negro (Castillo de Chapultepec)
  • Los monólogos de la vagina
  • MentiDrags
  • Prima Facie
  • Toc Toc
  • 12 princesas en pugna
  • Como quieras...¡Perro ámame!
  • El juego que todos jugamos
  • LQSA, El musical
  • La obscenidad de la carne
  • Cruise
  • El sótano
  • Mentiras, El musical
  • El tenorio cómico
  • Las leona
  • Treintonas, cuarentonas ¡Y muy ch**gonas!
  • Platanito show
  • Ni con ellas, ni sin ellas
  • Sor-presas
  • Ballet folklórico de México de Amalia Hernández
  • Entre otras

Lee también

Mijares y parte del elenco e invitados, durante la alfombra roja y función por los 17 años del musical, "Mentiras", en el teatro Aldama de la Ciudad de Mexico. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.
Mijares y parte del elenco e invitados, durante la alfombra roja y función por los 17 años del musical, "Mentiras", en el teatro Aldama de la Ciudad de Mexico. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Deportes

  • Budo Sento
  • Festival MVP
  • BYD México racing cup
  • Time Attack by Holley

Eventos familiares

  • Pinocho 21
  • Magos Joe y Moy
  • El zorro y el sabueso
  • La sirenita
  • Nina y el misterio de la tortuga

Eventos especiales

  • Clue
  • LP mix
  • Titanic Movie Concert
  • Pink Floyd The Wall Tributo Movie Concert
  • Jaime Maussan
  • Studio Ghibli in Concert
  • Alma Sureña

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo!

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]