Jueves de 2x1 en Ticketmaster; conoce las ofertas irresistibles de este 26 de febrero

Este jueves 26 de febrero, Ticketmaster está llevando a cabo una nueva edición de su promoción semanal de 2x1, una de las más esperadas por los amantes del entretenimiento, que buscan asistir a sus espectáculos favoritos pagando menos, pero sin perder la comodidad que buscan.

Esta dinámica permite adquirir dos boletos al precio de uno en todos los eventos participantes, entre los que se encuentran obras de teatro, musicales, conciertos, shows para toda la familia, eventos especiales y deportivos, entre otros.

La gran oferta de espectáculos asegura que todo el mundo encuentre alguna actividad de su interés, y la promoción está activa únicamente durante este jueves 26 de febrero.

Con esta promoción, Ticketmaster te lleva a los mejores eventos de la CDMX y toda la República mexicana. Foto: Vía X.

¿Qué eventos y espectáculos tienen 2x1 este 26 de febrero?

Conciertos

El Malilla

Elefante

Lucero

Paty Cantú

Reyli Barba

Kalimba

Aleks Syntek

Raúl Ornelas

Majo Rivas

Amanda Miguel

Jesse y Joy

Tributo a Selena by Laura Santín

Love of Lesbian

Edith Márquez

Estela Núñez y Jorge Muñiz

Nicho Hinojosa

Guadalupe Pineda

Danny Frank

Víctor Manuelle

Lucas Urkijo

Dannah Garay

Entre otros

Obras de teatro

El cisne negro (Castillo de Chapultepec)

Los monólogos de la vagina

MentiDrags

Prima Facie

Toc Toc

12 princesas en pugna

Como quieras...¡Perro ámame!

El juego que todos jugamos

LQSA, El musical

La obscenidad de la carne

Cruise

El sótano

Mentiras, El musical

El tenorio cómico

Las leona

Treintonas, cuarentonas ¡Y muy ch**gonas!

Platanito show

Ni con ellas, ni sin ellas

Sor-presas

Ballet folklórico de México de Amalia Hernández

Entre otras

Mijares y parte del elenco e invitados, durante la alfombra roja y función por los 17 años del musical, "Mentiras", en el teatro Aldama de la Ciudad de Mexico. Foto: Clasos/foto/Alfonso Manzano.

Deportes

Budo Sento

Festival MVP

BYD México racing cup

Time Attack by Holley

Eventos familiares

Pinocho 21

Magos Joe y Moy

El zorro y el sabueso

La sirenita

Nina y el misterio de la tortuga

Eventos especiales

Clue

LP mix

Titanic Movie Concert

Pink Floyd The Wall Tributo Movie Concert

Jaime Maussan

Studio Ghibli in Concert

Alma Sureña

¡Puedes descubrir la gran variedad de eventos disponibles y adquirir tus boletos lo antes posible en la página de Ticketmaster ahora mismo! ADQUIERE TUS BOLETOS AL 2X1 AQUÍ.

