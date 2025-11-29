Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones en la plataforma?

La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro continúa con su objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral.

Este programa, le da acceso a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, a tener capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses. A cambio de sus servicios, el gobierno les otorga una beca mensual de $8,480 pesos.

Una parte esencial de Jóvenes Construyendo el Futuro es cuando las empresas que se encuentran afiliadas ofrecen los espacios que tienen disponibles para recibir aprendices y muy pronto se abrirá un nuevo periodo de postulaciones, así a continuación te diremos cuando es la fecha y qué debes hacer para inscribirte.

Conoce los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su próximo período de postulaciones el próximo lunes 1 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que el registro en la plataforma se puede realizar durante todo el año y únicamente en la fecha en que se abren las postulaciones en los centros de trabajo se pueden ver los lugares disponibles y la ubicación de cada centro.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Entre los requisitos para solicitar el apoyo a través de las oficinas virtuales se encunetra:

Tener entre 18 y 29 años.

No estar estudiando ni trabajando al momento de incorporarte al programa.

Contar con identificación oficial vidente ( INE, pasaporte actualizado o cédula profesional).

oficial vidente ( INE, pasaporte actualizado o cédula profesional). Presentar CURP (Clave única de Registro de Población).

(Clave única de Registro de Población). Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Especial

¿Dónde y cómo se realiza el registro?

Para realizar tu inscripción a la beca deberás seguir paso a paso las siguientes indicaciones:

Ingresa a la plataforma oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx o asiste a alguna de las oficinas móviles disponibles alrededor de todo el territorio mexicano.

Regístrate como " aprendiz " para llenar la ficha de registro y cargar los documentos requeridos (fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sostenido tu ficha).

" para llenar la ficha de y cargar los documentos requeridos (fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sostenido tu ficha). Acepta los términos de la carta compromiso.

Busca y elige el centro de trabajo y el plan de actividades que sea de tu interés en el mapa de focalización.

y el plan de actividades que sea de tu interés en el mapa de focalización. Espera la respuesta de la empresa a la que te postulaste.

