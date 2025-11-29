Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones en la plataforma?

Más Información
La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro continúa con su objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral.
Este programa, le da acceso a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, a tener capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses. A cambio de sus servicios, el gobierno les otorga una beca mensual de $8,480 pesos.
Una parte esencial de Jóvenes Construyendo el Futuro es cuando las empresas que se encuentran afiliadas ofrecen los espacios que tienen disponibles para recibir aprendices y muy pronto se abrirá un nuevo periodo de postulaciones, así a continuación te diremos cuando es la fecha y qué debes hacer para inscribirte.
Leer también: Día Nacional del Cáncer de Próstata: conoce de qué trata el programa OPUS del INCAN y cuáles son sus beneficios
¿Cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones Jóvenes Construyendo el Futuro?
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su próximo período de postulaciones el próximo lunes 1 de diciembre de 2025.
Cabe destacar que el registro en la plataforma se puede realizar durante todo el año y únicamente en la fecha en que se abren las postulaciones en los centros de trabajo se pueden ver los lugares disponibles y la ubicación de cada centro.
¿Cuáles son los requisitos para postularse?
Entre los requisitos para solicitar el apoyo a través de las oficinas virtuales se encunetra:
- Tener entre 18 y 29 años.
- No estar estudiando ni trabajando al momento de incorporarte al programa.
- Contar con identificación oficial vidente ( INE, pasaporte actualizado o cédula profesional).
- Presentar CURP (Clave única de Registro de Población).
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
Leer también: Así es Pesquería, municipio de Nuevo León donde se registró una explosión de pirotecnia
¿Dónde y cómo se realiza el registro?
Para realizar tu inscripción a la beca deberás seguir paso a paso las siguientes indicaciones:
- Ingresa a la plataforma oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx o asiste a alguna de las oficinas móviles disponibles alrededor de todo el territorio mexicano.
- Regístrate como "aprendiz" para llenar la ficha de registro y cargar los documentos requeridos (fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sostenido tu ficha).
- Acepta los términos de la carta compromiso.
- Busca y elige el centro de trabajo y el plan de actividades que sea de tu interés en el mapa de focalización.
- Espera la respuesta de la empresa a la que te postulaste.
También te interesará:
El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva
El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo
Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dcs
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]