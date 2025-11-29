Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones en la plataforma?

Más Información

La iniciativa impulsada por el Gobierno de México, continúa con su objetivo de combatir el desempleo y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes adquieran experiencia laboral.

Este programa, le da acceso a personas de 18 a 29 años que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, a tener capacitación gratuita en centros de trabajo y empresas durante 12 meses. A cambio de sus servicios, el gobierno les otorga una beca mensual de $8,480 pesos.

Una parte esencial de Jóvenes Construyendo el Futuro es cuando las empresas que se encuentran afiliadas ofrecen los espacios que tienen disponibles para recibir aprendices y muy pronto se abrirá un nuevo , así a continuación te diremos cuando es la fecha y qué debes hacer para inscribirte.

Conoce los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar
¿Cuándo inicia el nuevo periodo de postulaciones Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su próximo período de postulaciones el próximo lunes 1 de diciembre de 2025.

Cabe destacar que el registro en la plataforma se puede realizar durante todo el año y únicamente en la fecha en que se abren las postulaciones en los centros de trabajo se pueden ver los lugares disponibles y la ubicación de cada centro.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Entre los requisitos para solicitar el apoyo a través de las oficinas virtuales se encunetra:

  • Tener entre 18 y 29 años.
  • No estar estudiando ni trabajando al momento de incorporarte al programa.
  • Contar con identificación oficial vidente ( INE, pasaporte actualizado o cédula profesional).
  • Presentar CURP (Clave única de Registro de Población).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Especial
¿Dónde y cómo se realiza el registro?

Para realizar tu inscripción a la beca deberás seguir paso a paso las siguientes indicaciones:

  • Ingresa a la plataforma oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx o asiste a alguna de las oficinas móviles disponibles alrededor de todo el territorio mexicano.
  • Regístrate como "aprendiz" para llenar la ficha de registro y cargar los documentos requeridos (fotografía con rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sostenido tu ficha).
  • Acepta los términos de la carta compromiso.
  • Busca y elige el centro de trabajo y el plan de actividades que sea de tu interés en el mapa de focalización.
  • Espera la respuesta de la empresa a la que te postulaste.

