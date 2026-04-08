Más Información

Jimmy Kimmel cuestiona a Trump tras cese al fuego contra Irán; exhibe mismo discurso de “dos semanas”

Verástegui se retracta y pide perdón por apoyar a Trump; “no volveré a apoyar a ningún político que no defienda la vida”

Verástegui se retracta y pide perdón por apoyar a Trump; “no volveré a apoyar a ningún político que no defienda la vida”

Misión Artemis II: conoce la playlist completa de la tripulación de la NASA; de John Legend a Mandisa

Misión Artemis II: conoce la playlist completa de la tripulación de la NASA; de John Legend a Mandisa

Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes son los beneficiarios HOY, 8 de abril?; entérate aquí

Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes son los beneficiarios HOY, 8 de abril?; entérate aquí

Planta de eucalipto en casa; así puedes cuidarla y aprovechar sus beneficios sin complicaciones

Planta de eucalipto en casa; así puedes cuidarla y aprovechar sus beneficios sin complicaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó tensión en todo el mundo tras advertir que “una civilización entera” podría desaparecer en Irán si no se cumplía su ultimátum sobre el estrecho de Ormuz.

El martes 7 de abril, Trump publicó en su red social un mensaje en el que alertaba sobre una posible ofensiva contra Irán.

El presidente de EU, Donald Trump, durante una conferencia sobre Irán en la Casa Blanca, en Washington, el lunes pasado. Foto: Kent Nishimura / AFP
El mandatario estableció como plazo las 20:00 horas de Washington para que Teherán reabriera el paso por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo y mercancías. Esta ruta había sido bloqueada en represalia por el conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel.

Trump advirtió que, de no cumplirse la exigencia, su gobierno procedería a destruir infraestructura clave en territorio iraní, incluyendo puentes y centrales eléctricas.

El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 en Washington, D.C. Foto: AFP
Sin embargo, pese al tono inicial, la amenaza no se concretó. Posteriormente, el presidente anunció la suspensión de cualquier acción militar durante un periodo de dos semanas.

Lee también:

Jimmy Kimmel cuestiona a Trump tras cese al fuego contra Irán

El cambio de postura fue objeto de críticas por varias personas, entre ellas, el presentador Jimmy Kimmel, quien abordó el tema durante su programa Jimmy Kimmel Live!, donde cuestionó la consistencia del presidente.

Durante su monólogo, el conductor ironizó sobre lo que describió como un patrón recurrente, pues recalcó que cada vez que el mandatario dice "algo loco", termina retractandose.

"Cuando dice: ‘voy a matar a todos mañana a las cinco de la tarde’, todos nos asustamos. Luego regresa y matiza: ‘bueno… en realidad será dentro de dos semanas’. Entonces nos relajamos… y al final se le olvida que alguna vez lo dijo", mencionó.

Además, dijo que debido a que el presidente tiene memoria y "el tono de piel de un pez dorado", figuras del Partido Republicano estarían acostumbradas a estas dinámicas, al considerarlas parte del estilo comunicativo del mandatario.

Ante ello, Kimmel exhibió varios momentos en los que Trump ha amenazado con hacer o sacar algo y termina dando un plazo.

"Y súmale dos semanas a la realidad, porque siempre son dos semanas", dijo.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]