¿A qué hora ver el episodio 8 de It: Welcome to Derry, hoy 14 de diciembre?

La primera temporada de It: Welcome to Derry está por llegar a su desenlace y la expectativa entre los fans del universo de Stephen King no deja de crecer.

Esta precuela de It profundiza en los orígenes de Pennywise y del horror que acecha al pueblo de Derry, logrando atrapar a la audiencia con una atmósfera oscura y violenta, cargada de misterios que explican el nacimiento del mal.

Desde su estreno en HBO Max, la serie de terror se ha consolidado como una de las producciones más comentadas de 2025, al explorar los episodios más perturbadores del pasado de Derry y mostrar cómo el miedo se infiltra lentamente en la vida de sus habitantes.

¿Cuándo se estrena el episodio final de It: Welcome to Derry?

El episodio final de It: Welcome to Derry, titulado “Winter Fire”, tendrá una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos, superando la extensión habitual de los capítulos anteriores.

Blood. Pain. Fear.



The final episode of #ITWelcomeToDerry premieres Sunday at 9pm on HBO Max. pic.twitter.com/rQoRHDWU6E — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) December 11, 2025

El final de temporada se estrenará este domingo 14 de diciembre a las 8:00 de la noche, tanto en la señal de HBO como en la plataforma HBO Max, de manera simultánea.

¿Qué ocurre en el capítulo 8 de It: Welcome to Derry?

La historia retoma las consecuencias del incendio de The Black Spot, uno de los momentos más impactantes de la serie It: Welcome to Derry, donde la violencia de It alcanza su punto más cruel.

La muerte de Richie, quien se sacrifica para salvar a Marge, marca un antes y un después en la lucha contra Pennywise, dejando una herida profunda entre los personajes.

Tras alimentarse del caos y el dolor, Pennywise anuncia el inicio de su letargo de 27 años, generando una falsa sensación de calma en Derry. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando la intervención militar altera el equilibrio que mantenía contenida a la entidad, provocando que el mal despierte antes de tiempo.

El payaso Pennywise regresa para reclamar a Will Hanlon, quien había quedado atrapado bajo la influencia de las Deadlights, confirmando que el horror en Derry está lejos de terminar.

IT takes all of us.



Catch up on episodes 1-7 of #ITWelcomeToDerry, and stream the season finale tomorrow at 9pm on HBO Max. pic.twitter.com/yLrVqOA4f6 — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) December 13, 2025

Con la ciudad envuelta en una niebla inquietante, los adultos ya no pueden ignorar la amenaza, mientras los jóvenes protagonistas se preparan para enfrentar una fuerza sobrenatural que parece imposible de destruir.

El final de la primera temporada de It: Welcome to Derry promete cerrar con tensión, tragedia y "Eso."

