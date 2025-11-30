Todo comenzó con un puente. Stephen King caminaba por una carretera cuando se detuvo a observar el paso inferior y recordó el cuento nórdico de Las tres cabras de Gruff, donde un troll espera bajo la estructura para devorar a quien se atreva a cruzar.

Se preguntó entonces qué criatura moderna aguardaría ahí para aterrorizar a una víctima. “¡Un payaso!”. Aquella chispa creativa terminó convirtiéndose, en 1986, en el libro de ficción más vendido del año y, casi cuatro décadas después, en una de las marcas narrativas más codiciadas del streaming.

IT: Welcome to Derry (IT: Bienvenidos a Derry), la serie estrenada en octubre por HBO Max, confirmó el regreso del mito de Stephen King al convertirse en uno de los grandes fenómenos de 2025.

Lee también Con "It: Welcome to Derry", HBO lanza épico troleo a Netflix tras estreno de Stanger Things 5

Se calcula que 5.7 millones de personas vieron su debut en los primeros tres días, lo que la coloca como el tercer mejor estreno de la plataforma, sólo detrás de Game of thrones y The last of us.

Hoy, promedia alrededor de 9.2 millones de espectadores en EU y cerca de 15 millones a nivel global por episodio, una cifra que confirma que la audiencia sigue buscando el regreso, y la relectura, de los traumas de la infancia.

La pesadilla recurrente

El universo de IT gira en torno a una entidad malévola que despierta cada 27 años en la pequeña localidad ficticia llamada Derry.

Para alimentarse del miedo infantil, adopta la forma del payaso Pennywise o de cualquier cosa que aterre a su víctima, convirtiendo los traumas en horrores físicos.

Lee también “Welcome to Derry”; las diferencias y similitudes entre la precuela de HBO y la novela “It” de Stephen King

Esta precuela, ambientada en 1962, explora un ciclo de terror previo en Maine, cuando la llegada de una familia coincide con la desaparición de un niño y el aumento de la tensión social y racial.

La serie entrelaza la violencia comunitaria, el clima de la Guerra Fría y la amenaza de Pennywise en un equilibrio incómodo entre lo sobrenatural y el horror cotidiano, describe Rudy Mancuso, quien interpreta a un piloto de la Fuerza Aérea en la base de Derry.

“Lo más aterrador no es lo sobrenatural, sino lo que existe de verdad en el mundo”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Los fantasmas y Pennywise dan miedo, claro, pero lo realmente inquietante es que los horrores del mundo sí existen: injusticias, odio, prejuicios, guerras. Welcome to Derry te recuerda que el verdadero terror no es fantasía”.

Lee también HBO Max anuncia tres nuevos documentales mexicanos para 2026: "Poeta Caníbal", "Colosio" y "La Corregidora"

Unifican el mundo de King

La precuela expande por primera vez el multiverso de King mediante una pieza clave: Dick Hallorann.

Interpretado por Chris Chalk, el personaje aparece aquí como un joven cocinero, años antes de convertirse en el mentor psíquico de El resplandor.

Su presencia funciona como el eslabón que une la amenaza de IT con la mitología del Hotel Overlook y Doctor Sueño, confirmando que Pennywise y los poderes mentales conviven en la misma realidad.

Ahora, los miedos del autor habitan el mismo código postal, garantizando su domicilio fijo, y rentable, en los años por venir. Con información de Marlem Suárez.