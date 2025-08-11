Inicia registro en Conavi; ¿cómo funciona el programa y cuáles son los requisitos para adquirir una Vivienda del Bienestar?

Más Información

El es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), con el objetivo de dar derecho a la vivienda a las personas que más lo necesitan, priorizando zonas de alta migración, rurales, indígenas o socialmente desfavorecidas.

El inicio del proceso de registro ya ha comenzado por lo que la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ya comenzaron con las instalaciones de los 58 módulos de registros que estarán ubicados en 20 entidades federativas: Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

¿Cómo funciona el programa?

Este programa es para todas aquellas personas de bajos recursos, específicamente a las que están situadas en zonas de alta marginación. Este programa ofrece apoyo económico para la mejora, reparación, o ampliación de viviendas.

Programa de Vivienda para el Bienestar. Foto: Conavi
Programa de Vivienda para el Bienestar. Foto: Conavi

La Conavi hace una intervención e identifica polígonos prioritarios basándose en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) publicadas por la Secretaría del Bienestar, que son áreas con alta marginación y rezago social.

¿Cuáles son los requisitos para adquirir una Vivienda del Bienestar?

De acuerdo con el módulo que tengas más cercano tendrás que llevar esta siguiente documentación en original y copia y contar con los criterios de elegibilidad:

Documentos

  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente).
  • CURP actualizado.
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Criterios de elegibilidad

  • Tener más de 18 años.
  • El ingreso familiar no debe de sobrepasar a más de 2 salarios mínimos.
  • No ser derecho ambiente.
  • No haber recibido antes un apoyo previo por parte de Conavi.
  • No contar con vivienda propia.

Luego de verificar la información proporcionada por cada persona, la Conavi seleccionará a quienes cumplan con todos los criterios de elegibilidad. Por lo que los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi: www.gob.mx/conavi.

Calendario CONAVI 2025. Foto: CONAVI
Calendario CONAVI 2025. Foto: CONAVI

Después de esta selección viene el segundo y último proceso. Donde habrá una llamada telefónica, una visita domiciliaria, perfilamiento de la demanda, publicación de resultados y finalmente un sorteo en caso de que la demanda del programa supere la disponibilidad de vivienda.

Si resultas seleccionado para la visita domiciliaria estos son los requisitos:

  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  • C.U.R.P.
  • Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos.
  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de estado civil.
  • (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero(a), constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).
  • Certificado de no propiedad.
  • De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.
  • Carta de No Derechohabiencia.
  • (formato bajo protesta de decir verdad).

