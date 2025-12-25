INAPAM 2026: ¿quiénes tienen que renovar su credencial y en qué casos aplica?

El 2026 está cada vez más cerca y, con él, la revisión de trámites y documentos personales se ha convertido en una prioridad para muchas personas.

En el caso de los adultos mayores, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) representa una herramienta clave para acceder a descuentos en transporte, servicios, alimentos y programas sociales, además de facilitar su integración a actividades laborales y comunitarias.

Ante el cierre del año, han surgido dudas entre los beneficiarios sobre la vigencia de esta credencial y la posibilidad de que sea necesario renovarla para seguir disfrutando de sus beneficios.

La inquietud se ha extendido principalmente entre quienes obtuvieron su tarjeta hace varios años o cuentan con versiones anteriores del documento.

¿Es obligatoria la renovación de la credencial INAPAM en 2026?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la credencial del INAPAM no tiene fecha de caducidad. Esto significa que todas las tarjetas emitidas, sin importar el año, el diseño o la versión, continúan siendo válidas mientras permitan identificar claramente a su titular.

La dependencia federal ha precisado que no existe una renovación obligatoria de manera periódica, por lo que la mayoría de los adultos mayores no deberá realizar ningún trámite adicional en 2026. La credencial puede seguir utilizándose para acceder a descuentos y beneficios sociales siempre que esté en buen estado y los datos personales sean legibles.

Incluso si la tarjeta fue expedida hace varios años, conserva su validez oficial, siempre que cumpla con su función principal de identificación.

Casos en los que es obligatorio renovar la tarjeta INAPAM

Aunque la regla general indica que no se requiere renovación, existen situaciones específicas en las que sí es necesario solicitar una nueva credencial.

Esto aplica únicamente cuando:

El documento presenta deterioro que impide la identificación del titular.

En caso de pérdida o robo.

Cuando existen cambios en los datos personales como nombre o domicilio.

Asimismo, hay una excepción importante para quienes aún cuentan con la antigua credencial del INSEN (Instituto Nacional de la Senectud). Estas tarjetas ya no son válidas y no permiten acceder a los descuentos y beneficios vigentes, por lo que es obligatorio realizar el trámite para obtener la credencial actual del INAPAM.

¿Cómo renovar tu tarjeta INAPAM?

Aunque la tarjeta del INAPAM no se renueva automáticamente con el año, la reposición en alguno de los casos señalados sí requiere cumplir con un proceso administrativo presencial. El trámite es gratuito y se realiza directamente en los módulos de Bienestar autorizados en cada entidad federativa.

Para realizar la reposición de tu credencial INAPAM, necesitas presentar los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento legible para comprobar tu edad (60 años o más).

Identificación oficial vigente con fotografía (como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses), como recibo de luz, agua, teléfono o predial.

Fotografía tamaño infantil reciente (aunque en algunos módulos ya se captura en el momento)

En algunos casos, teléfono de contacto del beneficiario o de un familiar para seguimiento del trámite.

El proceso suele ser rápido, sin complicaciones y, en muchos módulos, la nueva credencial puede entregarse el mismo día si todos los requisitos están completos.

Es importante acudir en el horario de atención oficial y verificar previamente si el módulo requiere algún documento adicional, según las especificaciones locales.

