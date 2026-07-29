Durante la sexta edición de La Velada del Año se vivió una tensa disputa entre la streamer mexicana Samy Rivera "Rivers" y la creadora digital española Rocío López "RoRo", quienes se subieron al ring para reclamar el cinturón ganador.

Mientras se realizaba el pesaje de los participantes, la mexicana reveló que no había sido notificada del cambio del modelo del casco protector que utilizaría RoRo, debido a un conflicto médico por una operación de nariz reciente.

Rivers instó que este cambio podría darle ventaja a la española, ya que no recibiría los golpes con el mismo impacto. No obstante, este conflicto se resolvió añadiendo protección adicional al caso, con un tipo de material acolchado.

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La española RoRo derrotó a la mexicana Rivers en su combate de la sexta edición de La Velada del Año. Foto: Captura de pantalla

Ibai rompe el silencio y desmiente a equipo de RoRo

En una transmisión de Twitch, el español Ibai Llanos se pronunció sobre la polémica que gira en torno de la falta de comunicación entre el equipo de cada competidora y la organización del evento, asegurando que desconocía las condiciones médicas de RoRo para su participación.

De acuerdo con el también empresario, la creadora únicamente le habría notificado de manera personal un dolor de espalda, que más tarde se descartó como un problema que pudiera afectar la realización de la pelea. También aclaró que esta condición no se mencionaba en el contrato.

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"No se debería haber presentado a La Velada o lo debería haber hablado con ella... Porque si es un casco especial, vamos a ver qué tipo de casco especial es y vamos a comunicárselo a la otra parte", señaló.

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🚨🔥IBAI ULTRA BASADO LO DICE SUPER CLARO:

"Roro, si no podían darte golpes, no tendrías que haberte presentado" pic.twitter.com/stpiP9a4vt — Fley (@fley_es) July 28, 2026

"Esa información no me llegó", señaló. Además, instó en que el problema más significativo fue que el modelo del casco que la creadora eligió se presentó al equipo 10 días antes del evento, a pesar de las insistencias de la organización, por lo que el equipo rival desconocía el cambio realizado.

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¿Qué dijo la creadora española RoRo?

Ante la creciente ola de críticas en redes, la española respondió que "el casco no hace que conectas más golpes" y que éste no le dio ningún tipo de ventaja durante el combate, pues contrario a lo que se pensaría, le facilitaría los golpes a la mexicana y solo reduciría su campo de visión.

Asimismo, aseguró que ni siquiera este modelo logró protegerla exitosamente, ya que al finalizar la pelea terminó con la nariz inflamada y roja. Además, reafirmó que esta condición había sido comunicada con antelación al equipo de organización y que su protección era esencial para ofrecer un buen show.

RORO PUBLICA UN VIDEO DE SEIS MINUTOS ACLARANDO LA POLÉMICA DEL CASCO ASEGURANDO QUE ELLA AVISO DESDE EL PRINCIPIO 💣



“Si esta polémica le ha venido bien a los organizadores para que la pelea tuviera casi siete millones de visualizaciones. Pues bienvenida sea”



“Una cosa muy… pic.twitter.com/Rbkd46Nwpb — Terreno Viral (@terrenoviral) July 28, 2026

"Esto no es boxeo, esto no se trata de hacerse daño. En el boxeo tampoco se utilizan los cascos de barra como el suyo. En la Velada sí, porque es un show", sentenció. RoRo explicó también que la organización conocía el modelo de casco desde un mes antes del evento, el pasado sábado 25 de julio.

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Finalmente, la mexicana ha mencionado en su cuenta de X que pronto saldrá a contar su versión de los hechos. "Acabo de llegar a mi casa, me había mantenido muy al margen de toda la situación, pero de verdad que cinismo. Nos vemos mañana en directo para platicarles absolutamente todo", expresó.

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