Historias de San Valentín: el amor por servir a la justicia en México; conoce al agente que entrega su conocimiento y disciplina

En el Día de San Valentín las personas suelen hablar de parejas, flores y promesas; sin embargo, hay otro amor que también merece celebrarse: el amor por la vocación. Para Salvador Endo, ese amor ha sido una constante durante más de 23 años y 7 meses de servicio en la institución a la que orgullosamente pertenece.

Salvador de 57 años es licenciado en la carrera de Derecho por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con dedicación y cariño, Endo ha ejercido su profesión como agente del Ministerio Público de la Federación en la Fiscalía General de la República (FGR), comprometido con su papel en la administración de justicia en el país.

Su historia profesional comenzó a escribirse desde que era estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Azcapotzalco. Fue ahí donde descubrió el camino que quería seguir. Desde entonces, su profesión no ha sido solo un trabajo, sino una elección de vida: una forma de vida que se convirtió en su segundo hogar con el tiempo.

Lee también: San Valentín: cuando el amor también transforma vidas; la historia que une el derecho y la docencia universitaria

Las instancias de la FGR que investigan ilícitos relacionados con el blanqueo de capitales no vieron aumentos en su presupuesto para 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Una vocación cerca del peligro y la gratificación

Salvador entrega todo su conocimiento y disciplina en servir como pilar en el sistema de justicia penal. Entre las principales actividades que realiza se encuentra la investigación y prosecución de delitos. "Me encargo de llevar el juicio oral para proceder con la vinculación a proceso, donde el juez dicta la sentencia frente algún delito de orden federal", detalló para EL UNIVERSAL.

Si tuviera que describir su vocación como una historia de amor, Salvador lo tiene claro: es como encontrar a la persona que has esperado durante toda la vida y que, ahora que está a tu lado, disfrutas día con día. Esa es la manera en que vive su labor: con entrega, compromiso y gratitud, sintiéndose honrado de poder prestar sus servicios a su país todos los días.

Lo que más le apasiona es realizar su trabajo con eficiencia, profesionalismo y honradez. Los valores que le inculcaron sus padres son el motor que lo conecta diariamente con su institución. Para él, amar su trabajo también se refleja en la forma en que trata a las personas: "con respeto, dignidad y siempre en apego a los derechos humanos y las garantías individuales", destaca.

Lee también: 5 planes para hacer con tu pareja este Día de San Valentín; regala estas experiencias

La Fiscalía General de la República requiere como titular a una persona con un amplio conocimiento, señalan expertos. ARCHIVO EL UNIVERSAL

A lo largo de su trayectoria ha enfrentado retos y riesgos, especialmente durante ciertos operativos o detenciones. También ha hecho sacrificios importantes, como perderse momentos del crecimiento de sus hijos, una situación que reconoce le ha dolido profundamente. Sin embargo, nunca se ha arrepentido de elegir su profesión. Por el contrario, afirma que ese esfuerzo ha sido parte del compromiso que asumió como "proveedor y ejemplo para su familia".

Salvador está convencido de que quien ama su trabajo proyecta ese amor en todas sus relaciones. Para él, la lealtad, la honradez y el amor por lo que hace son los sentimientos que predominan cuando habla de su desempeño. Cada día se levanta con entusiasmo, agradecido con Dios por haberle permitido cumplir uno de sus sueños: ejercer la profesión que ama.

En este Día de San Valentín, además de celebrar el amor y la amistad, Salvador también celebra su amor por su vocación. "Si pudiera escribirle una carta de amor a esta profesión, le daría las gracias por existir y por haberme permitido desempeñarme con profesionalismo y dedicación durante más de dos décadas", reveló.

Un mensaje para aquellos que buscan hacer lo que aman

A quienes aún dudan entre un trabajo bien remunerado y uno que aman, les aconseja elegir el que verdaderamente les apasione, porque será el que los acompañe la mayor parte de su vida. "La remuneración se dará conforme vaya desempeñándose cada día mejor en el trabajo que ama, se sentirá orgulloso de sí mismo", señala.

Y a quienes creen que amar lo que hacen es un privilegio inalcanzable, les responde con firmeza: "es un privilegio posible". Para Salvador Endo, la felicidad está profundamente ligada a su profesión. Y si tuviera la oportunidad de volver a elegir su camino, no lo pensaría dos veces: "escogería el mismo, una y otra vez". Porque cuando el trabajo se convierte en amor, cada jornada deja de ser obligación y se transforma en propósito.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr