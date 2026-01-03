HBO Max: estas son las series y películas que llegan a la plataforma en enero

El 2026 ha arrancado con una serie de sorpresas que han conmocionado al mundo entero, sin embargo, la industria del entretenimiento no se queda atrás nunca.

Durante el mes de enero la famosa plataforma de streaming, HBO Max, se llenará de una variedad de estrenos que sin duda alguna, harán que, contrario a la creencia popular, el mes se te pase en un abrir y cerrar de ojos.

Entre el regreso de extrañas tierras, como Westeros y continuaciones a populares historias, como The Pitt, estos son los estrenos que tendrá HBO Max durante el mes de enero.

Los Colorado ha llegado a HBO Max. Cortesía HBO Max.

Estrenos de HBO Max en enero de 2026

SERIES

The Pitt - Temporada 2

Estreno: 8 de enero

La serie ganadora del Emmy continua con su formato de "tiempo real" en una sala de urgencias, retomando la historia con Noah Wyle, y explorarando el regreso del Dr. Jack Langdon a urgencias un 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Industry - Temporada 4

Estreno: 11 de enero

La nueva temporada mostrará a Harper y Yasmin en el punto más alto de sus carreras y viviendo las vidas que siempre buscaron en Pierpoint, sin embargo, se enfrentarán a las amenazas y presiones del mercado cuando una figura destacada del sector fintech irrumpe en Londres.

El Caballero de los Siete Reinos

Estreno: 19 de enero

Esta serie expande el universo de la franquicia. La historia se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, y sigue a , Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), personajes completamente nuevos, en un viaje en el que formarán una amistad poco probable.

Otras series que llegan a la plataforma en enero son:

Los Colorado - 1 de enero

GENNDY TARTAKOVSKY'S PRIMAL, Temporada 3 - 12 de enero

PELÍCULAS

Cómo entrenar a tu dragón

Estreno: 2 de enero

La versión Live Action de la película animada ha llegado a la plataforma. Esta producción revive la historia de Hipo y tras de vuelta a Dean DeBlois, el cineasta detrás de la trilogía original, como guionista, director y productor de la nueva adaptación.

Cómplices del engaño

Estreno: 9 de enero

Gary (Glen Powell) trabaja como agente encubierto fingiendo ser un sicario para tender trampas a las personas que contratan sus servicios. Sin embargo, se enamora irremediablemente de la mujer que quiere que mate a su marido.

Otras películas que se estrenan este enero en HBO Max:

Cómo ser un latin lover - 7 de enero

Mi vida a los diecisiete - 7 de enero

Los Pitufos: La aldea escondida - 7 de enero

El payaso del maizal - 9 de enero

Ma - 14 de enero

Noche de venganza - 14 de enero

Billy Lynn - 14 de enero

Inmaculada - 16 de enero

El esquema fenicio - 16 de enero

La chica danesa - 21 de enero

Orgullo y prejuicio - 21 de enero

Arpía: Acecho maligno - 23 de enero

La muerte de un unicornio - 23 de enero

Legión de ángeles - 28 de enero

Los malditos - 30 de enero

