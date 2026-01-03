HBO Max: estas son las series y películas que llegan a la plataforma en enero

Más Información
El 2026 ha arrancado con una serie de sorpresas que han conmocionado al mundo entero, sin embargo, la industria del entretenimiento no se queda atrás nunca.
Durante el mes de enero la famosa plataforma de streaming, HBO Max, se llenará de una variedad de estrenos que sin duda alguna, harán que, contrario a la creencia popular, el mes se te pase en un abrir y cerrar de ojos.
Entre el regreso de extrañas tierras, como Westeros y continuaciones a populares historias, como The Pitt, estos son los estrenos que tendrá HBO Max durante el mes de enero.
Estrenos de HBO Max en enero de 2026
SERIES
- The Pitt - Temporada 2
Estreno: 8 de enero
La serie ganadora del Emmy continua con su formato de "tiempo real" en una sala de urgencias, retomando la historia con Noah Wyle, y explorarando el regreso del Dr. Jack Langdon a urgencias un 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos.
- Industry - Temporada 4
Estreno: 11 de enero
La nueva temporada mostrará a Harper y Yasmin en el punto más alto de sus carreras y viviendo las vidas que siempre buscaron en Pierpoint, sin embargo, se enfrentarán a las amenazas y presiones del mercado cuando una figura destacada del sector fintech irrumpe en Londres.
- El Caballero de los Siete Reinos
Estreno: 19 de enero
Esta serie expande el universo de la franquicia. La historia se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, y sigue a , Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), personajes completamente nuevos, en un viaje en el que formarán una amistad poco probable.
Otras series que llegan a la plataforma en enero son:
- Los Colorado - 1 de enero
- GENNDY TARTAKOVSKY'S PRIMAL, Temporada 3 - 12 de enero
PELÍCULAS
- Cómo entrenar a tu dragón
Estreno: 2 de enero
La versión Live Action de la película animada ha llegado a la plataforma. Esta producción revive la historia de Hipo y tras de vuelta a Dean DeBlois, el cineasta detrás de la trilogía original, como guionista, director y productor de la nueva adaptación.
- Cómplices del engaño
Estreno: 9 de enero
Gary (Glen Powell) trabaja como agente encubierto fingiendo ser un sicario para tender trampas a las personas que contratan sus servicios. Sin embargo, se enamora irremediablemente de la mujer que quiere que mate a su marido.
Otras películas que se estrenan este enero en HBO Max:
- Cómo ser un latin lover - 7 de enero
- Mi vida a los diecisiete - 7 de enero
- Los Pitufos: La aldea escondida - 7 de enero
- El payaso del maizal - 9 de enero
- Ma - 14 de enero
- Noche de venganza - 14 de enero
- Billy Lynn - 14 de enero
- Inmaculada - 16 de enero
- El esquema fenicio - 16 de enero
- La chica danesa - 21 de enero
- Orgullo y prejuicio - 21 de enero
- Arpía: Acecho maligno - 23 de enero
- La muerte de un unicornio - 23 de enero
- Legión de ángeles - 28 de enero
- Los malditos - 30 de enero
