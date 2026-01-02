¿Qué ver en Disney Plus en enero 2026?: lista completa de estrenos en la plataforma

Estas vacaciones de invierno son la excusa perfecta para relajarse y compartir tiempo de calidad con tus hijos, padres, hermanos y seres queridos. Una de las actividades más enriquecedoras y entretenidas para disfrutar en familia es ver una buena película o serie juntos, creando momentos de convivencia y diversión.

Con la llegada de 2026, múltiples lanzamientos se colocan en la antesala de su estreno en las principales plataformas de streaming. Por su parte, Disney Plus alista una variada oferta de nuevos contenidos para su catálogo, con propuestas pensadas para todos sus suscriptores y capaces de satisfacer incluso a la audiencia más exigente.

Entre documentales educativos y propuestas más descabelladas, dramas románticos y esperados lanzamientos de suspenso, enero se consolida como uno de los meses con mayor conversación pública. El arranque del año concentra estrenos capaces de generar gran expectativa entre los espectadores.

Conoce los estrenos de enero 2026 en la plataforma. Foto: Canva

Películas y series que se estrenan en enero de 2026 en Disney+

Esta es la lista completa de estrenos para enero de 2026 en Disney Plus, los cuales marcarán las tendencias y el rumbo del entretenimiento durante los próximos meses.

Aprendiendo con diversión

Guepardos de cerca con Bertie Gregory: 2 de enero. Este documental de 44 minutos dirigido por Jigar Ganatra ya se encuentra disponible en la plataforma. En esta cápsula, Berti sigue de cerca al animal terrestre más rápido del mundo, mientras aprende sobre su instinto de cacería y su labor al criar a sus cachorros.

2 de enero. Este documental de 44 minutos dirigido por Jigar Ganatra ya se encuentra disponible en la plataforma. En esta cápsula, Berti sigue de cerca al animal terrestre más rápido del mundo, mientras aprende sobre su instinto de cacería y su labor al criar a sus cachorros. De polo a polo con Will Smith: 14 de enero. Esta docuserie de National Geographic mostrará el lado más salvaje de la naturaleza, en él, los espectadores acompañarán al actor Will Smith , en una serie de desafíos extremos en un viaje de polo a polo junto a científicos, exploradores y expertos.

14 de enero. Esta docuserie de National Geographic mostrará el lado más salvaje de la naturaleza, en él, los espectadores acompañarán al actor , en una serie de en un viaje de polo a polo junto a científicos, exploradores y expertos. La historia de Silyan: 16 de enero. Este documental cuenta la historia de un granjero que, por suerte del destino, desarrolla un vínculo peculiar con una cigüeña blanca herida, mientras la cuida hasta sanar.

Nuevo año, nuevas temporadas

Mil Golpes/Temporada 2: 9 de enero. Esta serie deportiva estrenará su segunda temporada. Su trama está inspirada en las historias reales de un grupo de personajes que luchan por sobrevivir en el brutal East End de Londres, en la década de 1880.

9 de enero. Esta serie deportiva estrenará su segunda temporada. Su trama está inspirada en las historias reales de un grupo de personajes que luchan por sobrevivir en el brutal East End de Londres, en la década de 1880. Grey's Anatomy/Temporada 21: 9 de enero. La temporada final de este drama médico de 2005 llegará finalmente. La emisión final se centrará en las consecuencias de los despidos de la Fundación Fox , en una investigación del Alzheimer detenida y una crisis de personal al interior del hospital Grey Sloan.

9 de enero. La temporada final de este drama médico de 2005 llegará finalmente. La emisión final se centrará en las consecuencias de los , en una investigación del Alzheimer detenida y una crisis de personal al interior del hospital Grey Sloan. Dime más mentiras/Temporada 3: 13 de enero. La trama de esta serie drama explora una relación intensamente tóxica y adictiva entre dos jóvenes inexpertos en el amor. La narrativa se desenvuelve en dos líneas del tiempo, sus años en la universidad y el presente.

Grey’s Anatomy estrenará su última temporada. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Los Simpson/Temporada 37: 14 de enero. La serie de televisión animada llegará a la plataforma, con nuevas aventuras disparatadas y tramas envolventes.

14 de enero. La serie de televisión animada llegará a la plataforma, con nuevas aventuras disparatadas y tramas envolventes. Belleza Perfecta (estreno): 21 de enero. Esta nueva serie original de FX y basada en el cómic homónimo de Image Comics , habla sobre una especie de virus o enfermedad de transmisión sexual que otorga belleza extrema.

21 de enero. Esta nueva serie original de FX y basada en el cómic homónimo de , habla sobre una especie de virus o enfermedad de transmisión sexual que otorga belleza extrema. Wonder Man (estreno): 21 de enero. Una de las series más esperadas esta gran apuesta de Marvel Television para el UCM. Esta comedia satírica de 8 episodios sigue a Simon Williams, un aspirante a actor de Hollywood que lucha por triunfar en la industria del entretenimiento a la vez que descubre sus superpoderes.

Películas palomeras

Homo Argentum: 16 de enero. Esta película argentina de comedia explora el "ser argentino" a través de 16 historias cortas de humor y crítica social.

16 de enero. Esta película argentina de comedia explora el "ser argentino" a través de 16 historias cortas de humor y crítica social. Tron: Ares: 7 de enero. El sorpresivo fracaso en taquillas de la clásica franquicia de Disney se une a la lista de estrenos.

