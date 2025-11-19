Gran Día 2025: jornada solidaria para beneficio de niños y adolescentes

¿Sabías que comprando un McTrío de BigMac en McDonald’s puedes ser parte de una gran causa? De esto trata el Gran Día, una ocasión única para apoyar a la Fundación Infantil Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS. Marca en tu calendario el viernes 28 de noviembre y prepárate para ser un embajador con tan solo la compra de una Big Mac. Te dejamos todos los detalles.

¿De qué trata el Gran Día de McDonald’s?

Cada año, McDonald’s convierte su producto insignia en una gran ayuda. Así es, las icónicas Big Mac serán las protagonistas en una campaña para recaudar fondos. Con la compra de una de estas Big Mac, brindarás apoyo a la Fundación Infantil Ronald McDonald y Aldeas Infantiles SOS.

¿Cuándo será el Gran Día 2025 de McDonald’s?

La iniciativa benéfica tendrá lugar más pronto de lo que esperas. Si quieres apoyar, anota en tu calendario el viernes 28 de noviembre. No te preocupes por la ubicación; todos los restaurantes McDonald's del país son participantes.

La Fundación Infantil Ronald McDonald busca ser una mano de apoyo para los menores de edad con alguna enfermedad aguda o crónica. Ofrece diferentes servicios para que sus padecimientos no afecten la vida cotidiana.

Con las Casas Ronald McDonald, cada familia recibe apoyo de hospedaje, alimentación y transporte diario hacia los hospitales, cuando estos estén muy lejos de sus localidades. De igual manera, las salas familiares dan un espacio a los niños y niñas para que puedan seguir estudiando y darles un momento de relajación con las actividades disponibles.

Por otro lado, con más de 60 años de historia, Aldeas Infantiles SOS atiende durante la niñez a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es otorgarles entornos familiares protectores, además de impulsar su desarrollo y autonomía. Así, trabajan para garantizar el derecho de que todo niño, niña y adolescente viva con una familia.

Marca una diferencia y súmate a esta gran causa social

El Gran Día es una oportunidad única para ayudar. Al recaudar los fondos, muchos menores de edad en México tendrán una mejor calidad de vida. Tu compra puede hacer la diferencia.

Sé parte del cambio y compra una Big Mac este 28 de noviembre.

Foto: Cortesía McDonald's