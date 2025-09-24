Ghost cancela concierto en CDMX y desata épica ola de memes

El pasado 23 de septiembre, cientos de fanáticos de la banda de heavy metal, Ghost, se congregaron en el Palacio de los Deportes, en lo que sería el primero de los tres shows en CDMX que se tenían planeados, sin embargo, el concierto fue cancelado repentinamente a pocos minutos de la hora de inicio.

La decepción entre las personas que ya se encontraban en el venue, se hizo presente después de que por redes sociales se publicara un comunicado diciendo que los músicos tomaron la decisión de cancelar debido a que Tobias Forge, líder de la agrupación, presentó un serio cuadro de intoxicación.

Ante la amarga experiencia que vivieron los asistentes, en redes sociales como Facebook y ‘X’ se desató una épica ola de memes que se llevaron las risas de la noche.

Los asistentes al concierto de Ghost se mostraron decepcionados tras la cancelación de la banda. Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL.

Los mejores memes que dejó la cancelación del concierto de Ghost en CDMX

Al enterarse del motivo de la cancelación del show, los usuarios rápidamente sacaron varias teorías sobre la comida que presuntamente degustaron en la ciudad.

Los mejores memes que dejó la cancelación del concierto de Ghost. Foto: Rede Sociales

Asimismo, las versiones de que Tobias Forge no podía salir del baño debido a un malestar estomacal, desató varias risas en la red.

Los fans estuvieron muy cerca de ver a su ídolo arriba del escenario.

La decepción se apoderó de los fanáticos del Heavy Metal, después de que la noche no terminó como esperaban.

Entre máscaras, capas negras, y referencias eclesiásticas, los seguidores de la banda se quedaron esperando.

Al ser la primera fecha, las personas que cuentan con boletos para este 24 y 25 de septiembre se quedaron a la expectativa si se llevarán a cabo o si mejorará la salud del líder de la banda.

