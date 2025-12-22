Genesys se compromete con México lanzando nueva región de nube integral de Genesys Cloud en el país

Genesys, la empresa líder a nivel mundial de soluciones en la nube para la Orquestación de experiencias impulsada por inteligencia artificial (IA) agéntica, presentó nueva región de nube integral de Genesys Cloud en Querétaro, México.

Esta nueva región de nube facilitará a las empresas mexicanas -y de otras zonas cercanas- adoptar las capacidades avanzadas de IA de la plataforma para mejorar la eficacia operativa y fortalecer la lealtad de los clientes.

Genesys, en colaboración con la región Amazon Web Services (AWS) México, ofrecerá a las empresas y organizaciones acceso a las innovaciones de Genesys Cloud, que impulsadas por IA agéntica, habilitarán inteligencia de experiencia en tiempo real para empleados y clientes.

De acuerdo con Mauricio García Cepeda, director general de Genesys México, el objetivo es "poder ayudar a todos nuestros clientes a tener y ofrecer las mejores experiencias a sus clientes finales, buscando la lealtad y sobre todo la empatía de los consumidores como tú y yo, de esas marcas que nos encanta usar".

Lee también Consulta tu RFC con nombre sin entrar al portal del SAT

El evento de lanzamiento de la nueva región de nube integral de Genesys Cloud en México contó con la participación de diversos especialistas en tres paneles. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

México y la nueva región de Genesys Cloud en Querétaro como mercado estratégico

México es un mercado clave en América Latina por el rápido crecimiento en adopción de nube y enfoque en experiencia del cliente.

Esta inversión estratégica responde a la demanda de residencia de datos, seguridad y cumplimiento normativo, que organizaciones locales -incluidas aquellas en sectores altamente regulados como servicios financieros, salud, gobierno y telecomunicaciones- buscan en el país, favoreciendo una cobertura integral del mercado mexicano

La apertura de la región en Querétaro, en alianza con AWS, es un hito para la empresa, y es la segunda de Genesys Cloud en América Latina, pues se suma a la región de São Paulo, que fue lanzada en Brasil en 2022.

Alianza con AWS para brindar soluciones avanzadas, seguras y potenciadas por IA

Todas las 21 regiones globales de Genesys operan sobre AWS, pues aporta infraestructura segura, escalable y sostenible para la plataforma Genesys Cloud de orquestación de experiencias con IA agéntica.

Este partnership permite ofrecer soluciones avanzadas, con alta disponibilidad y sin sacrificar rendimiento o latencia.

"La potencialidad que nos dan las diferentes regiones de AWS, ayudan a que les podamos ofrecer a los clientes no únicamente la plataforma Genesys Cloud, sino que toda esta parte de IA agéntica. Que recordemos que IA agéntica no es automatización, IA agéntica es llegar a que los agentes virtuales puedan actuar, tomar decisiones y sobre todo dar ese mejor servicio sin intervención humana. Con todo el poder de los centros de datos de AWS y con la plataforma Genesys ya en la nueva región de México, nos ayuda a estar más cerca a nuestros clientes dándoles estos mejores servicios", afirmó García Cepeda.

Lee también Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años: requisitos y condiciones

Panel "El futuro de la experiencia: orquestación de IA e innovación a escala empresarial". Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Diferenciadores clave y beneficios concretos que ofrece Genesys Cloud a las empresas mexicanas

La nueva región de Genesys Cloud destaca frente a otras plataformas globales, pues facilita cumplir con requisitos de residencia de datos, sin perder calidad de servicio ni desempeño.

Concretamente, Genesys ofrece:

Residencia de datos en México.

Seguridad y privacidad alineadas a las regulaciones locales.

Baja latencia y alto rendimiento (equivalente a otras regiones globales).

Mayor confianza para sectores altamente regulados.

Asimismo, Genesys ofrece una introducción de IA gradual. Se acompaña a las organizaciones con un enfoque progresivo, se diseñan hojas de ruta y casos de uso específicos con resultados rápidos, teniendo como objetivo una adopción de IA responsable, medible y alineada a la visión de los negocios.

"Hemos creado un modelo de madurez, de experiencia del cliente, donde realmente cuando nos sentamos con los prospectos y con los clientes, definimos en qué nivel de orquestación están. Nuestro modelo de orquestación va del nivel 0 al nivel 5, y se trata de ubicar el nivel en el que se encuentran para poder empezar a tomar las acciones correctas que los dirigen al nivel máximo, al uso de IA agéntica que te ayuda a brindar la mejor experiencia posible al cliente final", explicó el director general de Genesys México.

Este proceso acelera la evolución hacia una plataforma de orquestación agéntica, al mismo tiempo que se garantiza la residencia de datos, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Lee también De las redes al debate político: ¿quién es “Proyecto Escolar” y por qué puso en aprietos a varios políticos?

Mauricio García Cepeda, Director General de Genesys México, en la presentación de los niveles de orquestación de Genesys Cloud. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Genesys y su compromiso con la sostenibilidad

Al operar con la infraestructura de AWS, Genesys cumple altos estándares de sostenibilidad, avanza hacia la neutralidad de carbono, y aprovecha la eficiencia energética de los centros de datos de AWS.

La apertura de la región de Genesys Cloud en México refuerza la confianza en el mercado, habilita la transformación digital de sectores regulados y posiciona a Genesys como un actor clave en la evolución de la experiencia del cliente basada en IA agéntica, nube local y sostenibilidad.

También te interesará:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Posadas navideñas: estos son los elementos que no pueden faltar en tu celebración

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu