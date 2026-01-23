Gatita es robada por repartidor de Amazon del porche de su casa; caso se vuelve viral

En Yorkshire, Inglaterra, un repartidor de Amazon se "robó" a una gatita que se encontraba en el porche de su casa, luego de entregar un paquete. El suceso fue captado por la cámara de la puerta principal del hogar.

Las imágenes del timbre muestran al repartidor recogiendo a "Nora" -gatita del hogar- del piso y alejándose con ella después de colocar el paquete en la puerta en Elland, West Yorkshire, el pasado domingo 18 de enero.

Al día siguiente el dueño de la mascota, Carl Crowther, reportó el incidente a la policía, luego de que, tras buscar a la gatita todo el día, la familia decidiera ver las cámaras, percatándose de lo ocurrido.

Lee también Virus felino: ¿cómo proteger a tu gato de la panleucopenia?; conoce estas medidas

La familia pidió el regreso de la gatita, pues necesita medicamente para tartar problemas de salud. Foto: Carl Crowther

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el incidente se ha registrado como un delito de "robo" y hay investigaciones en curso. Asimismo, un portavoz de Amazon confirmó que la compañía estaba investigando el incidente y que ya habían establecido contacto con la policía.

Sin embargo, la familia de Nora, declaró a medios locales que la empresa no intentó ayudarlos cuando denunciaron el suceso y que su única respuesta fue preguntarles qué valor le darían al gato: "Su respuesta fue repugnante. ¿Cómo se le puede poner precio a la mascota de alguien?", declaró Crowther.

Asimismo, los dueños de Nora pidieron el regreso sano y salvo de la mascota, pues la gatita necesita tomar medicina para tratar un problema cardiaco.

Lee también Perritos callejeros descansan en sucursal de Elektra y se viraliza; Salinas Pliego muestra su apoyo

An Amazon delivery driver was caught on camera allegedly stealing a homeowner’s cat from outside their front door.



Doorbell footage shows the moment an individual appears to pick up Nora the cat after delivering a package in Elland, West Yorkshire, on Sunday (18 January).

Nora’s… pic.twitter.com/6GtO8qezq0 — The Independent (@Independent) January 22, 2026

Gatita enferma que fue robada por repartidor de Amazon es devuelta a su familia

El pasado jueves 22 de enero, un día después de que el caso se hiciera viral, medios ingleses reportaron el exitoso regreso a casa de Nora, la gatita que había sido robada del porche de su casa por un repartidor de Amazon.

De acuerdo con la BBC, la policía de West Yorkshire informó que la mascota fue localizada y devuelta a sus dueños, quienes comentaron que habían pasado tres días de sufrimiento sin saber qué le había sucedido.

"Estamos encantados y muy aliviados de que Nora esté ahora de vuelta en casa. Es una gata muy amigable que no suele alejarse mucho de casa, por eso estábamos tan preocupados el domingo por la noche cuando no estaba. Nora no parece inmutarse por los acontecimientos de los últimos días y está disfrutando felizmente de las golosinas y los abrazos adicionales", informó la familia Crowther en un comunicado.

Nora de vuelta con su familia. Foto: Carl Crowther

También te interesará:

Sarampión en México: ¿dónde y cómo puedes vacunarte contra el virus?

¿Te pueden revisar tu ticket al salir de una tienda?; esto dice Profeco

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu