Flossie, la gata más longeva del mundo celebra sus 30 años de vida este 29 de diciembre

Los gatos domésticos suelen vivir entre 12 y 20 años; en algunos casos, con cuidados adecuados, pueden superar las dos décadas de vida. Sin embargo, Flossie, una gata británica, rompe todos los récords al cumplir 30 años este 29 de diciembre de 2025.

Apodada como "la gata más vieja del mundo", Flossie fue reconocida en 2022 en el Guinness World Record, luego de convertirse en la gata viva más longeva del mundo, con 26 años y 316 días de edad. Tras cumplir tres décadas de vida este lunes, Flossie reafirmó su título en el Libro Guinness.

En edad humana, la gatita sería una persona de entre 140 y 150 años de edad aproximadamente. Por su parte, el récord al gato más viejo que jamás haya existido lo mantiene Creme Puff, un gato que supera la edad de Flossie por casi una década completa.

Foto: Récord Guinnness

¿Quién es Flossie, la gatita más vieja del mundo?

Nacida el 29 de diciembre de 1995, Flossie ha superado con creces la esperanza de vida promedio de su especie. La gatita de color marrón y negro vive con su dueña, Victoria Green, una asistente ejecutiva y amorosa madre de mascotas, quien asegura que Flossie es una "buena compañera" a pesar de haber estado en diferentes hogares a lo largo de su vida.

De acuerdo con Victoria, aunque es sorda y tiene la vista limitada, Flossie es una gatita juguetona y curiosa, pues se adapta a los nuevos entornos con facilidad. Además, es muy responsable, pues se levanta temprano a desayunar para luego dedicarse toda la tarde a jugar y dormir.

Según el sitio oficial del libro de récords, Flossie es muy gentil y ama los mimos y la comida. "Todos los días, puedes encontrar a Flossie ronroneando o durmiendo la siesta junto a su dueña, acurrucada en su manta amarilla favorita, o disfrutando de un rico y gran plato de comida", señala.

🇬🇧 | Flossie, la gata viva más antigua del mundo, celebra su 30º cumpleaños hoy 29 de diciembre de 2025.

pic.twitter.com/xDFOSekZLy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 29, 2025

Flossie llegó en agosto de 2022 a Cats Protection, una organización benéfica líder en bienestar felino de Reino Unido. No obstante, luego de varios intentos de adopción, Flossie parecía destinada a pasar sus últimos días en aquella asociación, ya que la mayoría de las familias preferían gatos más jóvenes. Sin embargo, su vida cambió cuando Victoria llegó a su vida.

Según el libro de récords, el primer hogar de Flossie fue en el condado de Merseyside en Inglaterra, cuando fue adoptada por un trabajador de un hospital local. En aquel entonces, la joven gatita vagaba por las calles y vivía en una colonia de gatos cerca de la institución médica. Desafortunadamente, su dueño falleció diez años después y fue acogida por la hermana de este.

Cuando todo parecía ir en orden, catorce años después, la gatita quedó nuevamente desamparada, pues su nueva dueña había fallecido cuando ella tenía 24 años. De esta manera Flossie quedó al cuidado del hijo de su primer dueño, quien luego de cuidarla por 3 años tomó la decisión de confiar la vida de la gatita a los voluntarios de Cats Protection.

