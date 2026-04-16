“Flores El Patrón” sorprende a elenco de “Malcolm el de en medio” con un ramo; así fue el peculiar momento

El elenco principal de la serie de televisión estadounidense "Malcolm el de en medio" sigue disfrutado de su visita a la tierra azteca y del cariño incondicional de sus fanáticos, dejando en redes sociales momentos únicos y divertidos que no pasaron desapercibidos.

Este miércoles 15 de abril, los actores Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield y Frankie Muniz, quienes interpretan a Francis, Reese y Malcolm respectivamente, se presentaron en el escenario del Pepsi Center, en un evento que despertó la nostalgia de cientos de espectadores.

Durante su estancia en la capital del país, los actores convivieron con los fanáticos, conocieron a los actores de doblaje en español de la serie y hasta tuvieron un encuentro inesperado con Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez de la comedia mexicana "La Familia Peluche".

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El video ya supera el millón de reproducciones en la plataforma de TikTok. Foto: Captura de pantalla @FloresElPatrón

Un aniversario lleno de amor, caos y rosas

Como parte de su visita, los actores que dan vida a los hermanos Wilkerson en la serie televisiva de los 2 mil realizaron diversas dinámicas interactivas con elementos de la cultura local, junto a fanáticos, medios de comunicación y creadores de contenido, entre ellos "El Patrón".

El creador digital Raúl Tupac García, rostro principal de la empresa mexicana "Flores El Patrón", irrumpió en la sala donde se llevaba a cabo una conferencia de prensa de Disney México, pregonando su clásica frase con gran euforia: "¡Señoritos, son ustedes muy afortunados!".

Con un torpe baile y gritos entusiastas, Raúl les entregó un ramo de rosas rojas adornado con mariposas de papel amarillas y envuelto en un elegante papel carmesí, no sin antes cubrirlos con coloridos pétalos. El creador explicó que las flores eran con motivo del 40 aniversario de Lois y Hal.

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@floreselpatron Gesto romántico número ocho mil de Hal: Enviarle Flores a Lois pero como no vino, se las mandamos con sus hijos. @Disney+ Latinoamérica ♬ sonido original - Flores El Patrón

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los internautas en redes sociales no tardaron en viralizarse, resaltando el cariñoso detalle y cuestionando las dinámicas mexicanas. Algunos de los comentarios más populares en la plataforma de TikTok fueron:

"Ya habíamos pasado la vergüenza de Venga la Alegría y llegan estos".

"Y nosotros cuidándolos de Venga La Alegría ".

"L o único que faltaba para que México superará la IA ".

" Se ve que no entendieron ni pico, pero les gustó el detalle ".

"Pensé que está vez no tendríamos algo de qué disculparnos".

La nueva serie "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta" consta de cuatro episodios disponibles en Disney Plus. La trama sigue a Malcolm, quien vuelve a reencontrarse con su caótica familia luego de años de permanecer alejado, criando a su hija Leah y sobreviviendo a la vida adulta.

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