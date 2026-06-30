La Selección Mexicana se juega este martes 30 de junio su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026 frente a Ecuador, y miles de aficionados que no consiguieron boletos para el Estadio Ciudad de México ya preparan su plan para seguir el partido desde el FIFA Fan Fest. Si piensas asistir, conoce a qué hora abre, cuáles son los accesos y qué objetos están prohibidos para evitar contratiempos.

¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest para ver el México vs. Ecuador?

La expectativa por el duelo entre México y Ecuador ha convertido al FIFA Fan Fest de la Ciudad de México en uno de los puntos con mayor concentración de aficionados durante esta jornada mundialista.

México vs Ecuador: Horario y canales para ver EN VIVO el Mundial 2026, HOY martes 30 de junio. FOTO: Imago7

Para quienes desean vivir el ambiente del Mundial 2026 sin ingresar al estadio, el recinto abrirá sus puertas a las 9:30 de la mañana y permanecerá en funcionamiento hasta las 21:30 horas, ofreciendo doce horas continuas de actividades y transmisiones.

Aunque el encuentro estelar entre el Tri y Ecuador comenzará a las 19:00 horas, las pantallas gigantes transmitirán otros compromisos correspondientes a los Dieciseisavos de Final, por lo que los asistentes podrán disfrutar de un día completo de futbol.

FIFA Fan Fest llena el Zócalo, redirigen a aficionados a Reforma; ambiente mundialista se vive entre cumbias y porras. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Ante la alta demanda que se espera en el Zócalo capitalino, las autoridades recomendaron llegar con varias horas de anticipación para facilitar el acceso y evitar largas filas.

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¿Cuáles son los accesos peatonales al FIFA Fan Fest del Zócalo?

Las personas que asistirán al Fan FIFA Fest podrán ingresar únicamente por los accesos habilitados en el Centro Histórico.

Los ingresos estarán ubicados en Francisco I. Madero, 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Pino Suárez, desde donde se canalizará el ingreso del público durante toda la jornada.

Canadienses eligen el FIFA Fan Fest de la CDMX; aseguran que el ambiente supera al de su país. Foto: Arantxa Meave

La entrada al FIFA Fan Fest continúa siendo completamente gratuita. El espacio permanecerá abierto hasta el 19 de julio, fecha en la que concluirá oficialmente la Copa Mundial 2026.

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¿Qué objetos están prohibidos en el FIFA Fan Fest de la CDMX?

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades mantienen restricciones sobre diversos artículos que no podrán ingresar al recinto.

No está permitido acceder con alimentos externos, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes, pirotecnia, punteros láser, mochilas de gran tamaño ni sombrillas con estructura rígida.

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Debido a la temporada de lluvias, también se recomienda llevar impermeable en lugar de paraguas para facilitar el acceso y evitar inconvenientes durante el evento.

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¿Qué partidos transmitirán este 30 de junio en el FIFA Fan Fest?

El programa del FIFA Fan Fest CDMX contempla tres encuentros del Mundial 2026 durante este martes.

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La actividad comenzará con Costa de Marfil vs. Noruega a las 12:00 horas. Más tarde será el turno de Francia vs. Suecia, programado para las 17:00 horas.

Finalmente, el momento más esperado llegará a las 19:00 horas, cuando la Selección Mexicana enfrente a Ecuador en un partido que definirá gran parte de su camino rumbo a los Octavos de Final, mientras miles de aficionados acompañan al equipo desde el corazón de la Ciudad de México.

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