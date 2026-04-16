Fernando Bonilla vs MC; los memes que dejó el polémico posteo en redes... con guiño a Morena

El pasado 14 de abril, el actor Fernando Bonilla, reconocido por su papel de “Jero” en “La Oficina”, se volvió tendencia en redes sociales después de lanzar críticas contra Movimiento Ciudadano (MC) por el uso de su imagen en un meme.

Por medio de la plataforma X, el actor difundió una captura de pantalla de la publicación de MC, la cual fue hecha desde Facebook.

“Cuando dicen que todo está mal... y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, se lee en la publicación, acompañado de un emoji guiñando el ojo y un corazón naranja.

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De igual manera, en la parte inferior aparece “Jero” realizando un gesto con la mano. Encima de la imagen se puede leer: “TQM Movimiento Ciudadano, gracias por hacer a Nuevo León primer lugar en todo”.

Por lo anterior, el actor expresó: “Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”.

Sin embargo, tras volverse viral, usuarios de X difundieron capturas de pantalla de publicaciones realizadas por Bonilla, en las que expresa su respaldo a Morena.

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Los mejores memes que dejó el choque entre Fernando Bonilla y MC

Lo que comenzó como una crítica directa terminó por desatar una ola de memes en redes sociales.

Por medio de la misma red social, internautas compartieron sus mejores creaciones para aprovechar la ocasión.

Algunos usuarios bromearon con el hecho, considerando que el actor no debió haber hecho eso.

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Foto: X

Otros más se burlaron del Community Manager de Movimiento Ciudadano.

Foto: X

En tanto, un sector del público creó un nuevo meme, utilizando a otro personaje de la serie.

Foto: X

Otros más indican que la publicación hizo enojar a derechairos.

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Foto: X

Finalmente, algunos internautas señalaron al actor tras describir su preferencia por Morena.

Foto: X

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