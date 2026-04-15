Chumel Torres lanza meme contra Fernando Bonilla tras polémica con MC; lo llama "actor chairo"

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El pasado 14 de abril, el actor Fernando Bonilla, conocido como “Jero” de , fue tendencia en redes sociales, luego de arremeter contra Movimiento Ciudadano (MC) por utilizar su imagen para un meme.

A través de X, el actor difundió una captura de pantalla de la publicación de MC, la cual fue hecha desde Facebook.

“Cuando dicen que todo está mal... y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, se lee en la publicación, acompañado de un emoji guiñando el ojo y un corazón naranja.

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Asimismo, debajo, se observa a “Jero” haciendo un gesto con la mano. Sobre la imagen se lee: “TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo”.

Ante ello, el actor criticó la publicación y pidió que jamás “vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”.

“Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, expresó.

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Foto: X
Foto: X

Chumel Torres se lanza contra Fernando Bonilla tras polémica con MC

Luego de que el actor se hiciera viral, usuarios de X compartieron capturas de pantalla de publicaciones hechas por Bonilla, donde comparte su apoyo a Morena.

Foto: X
Foto: X

Por lo anterior, el comunicador Chumel Torres lanzó un comentario, refiriéndose al actor:

“Todo twitter mex unido cagándosela al actor chairo ese”, se lee en la publicación, acompañado de un gif de una escena de Los Simpson.

Foto: X
Foto: X

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