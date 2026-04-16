Werevertumorro cuestiona a Faitelson tras criticar grito homofóbico en el Estadio Azteca; le recuerda insulto a Marc Crosas

La eliminación de Cruz Azul y América en la Copa de Campeones de Concacaf quedó opacada por un episodio que encendió las alarmas: gritos discriminatorios obligaron a suspender momentáneamente ambos partidos. El hecho no solo generó tendencia en redes, sino también abrió la puerta a sanciones y a un nuevo debate sobre la conducta en los estadios, especialmente por la llegada del Mundial.

¿Qué pasó en los partidos de Cruz Azul y América?

La tensión en los estadios Cuauhtémoc y Banorte explotaron en los minutos finales, cuando la eliminación de ambos equipos mexicanos ya parecía inevitable. La frustración de algunos sectores de la afición se tradujo en gritos discriminatorios dirigidos a los porteros rivales cada vez que despejaban el balón, lo que obligó a los árbitros a detener momentáneamente los encuentros.

Apenas tiene 2 juegos el estadio azteca o Banorte y ya casi logra que lo veten por el grito “homofobico” #america #estadioazteca #estadiobanorte pic.twitter.com/5Ix685KMtw — Hek-thor🤘 (@HectorRodrig) April 15, 2026

Ante ello, en las pantallas apareció un mensaje claro del organismo rector: todos los asistentes debían respetar el código de conducta, el cual prohíbe expresiones ofensivas.

Aunque los partidos se reanudaron minutos después, el daño ya estaba hecho; por lo que el comportamiento quedó registrado en los reportes oficiales.

Werevertumorro cuestiona a Faitelson tras criticar grito homofóbico; revive insulto a Marc Crosas

El episodio no solo quedó en la cancha. En redes sociales, el periodista David Faitelson criticó duramente la situación, calificando el grito como “parte de la mayor vergüenza del futbol”.

En su mensaje dijo: "El grito homofóbico es una herencia de varias generaciones en nuestro futbol. Las autoridades decían que era parte de nuestra cultura y folklore. ¡Hágame usted el favor! Yo creo que es parte de nuestra mayor vergüenza en el futbol."

David Faitelson califica grito homofóbico como “parte de la mayor vergüenza del futbol". Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, su postura desató una respuesta inesperada, pues el creador de contenido Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro lo acusó de incongruencia, recordando un momento en el que el propio periodista utilizó lenguaje ofensivo contra Marc Crosas durante una transmisión en vivo de TUDN.

"Si en cadena nacional, trabajando, en vivo, con micrófono y con sólo 3 personas dices "TU A MI ME LA PELAS" Imagínate a una multitud que paga por ir a ver a su equipo que va perdiendo", escribió.

Werevertumorro lanza dardo a David Faitelson por grito homofóbico. Foto: Captura de pantalla

Además, recalcó que en vez de opinar, debería poner el ejemplo, ya que si desde la televisión se replican esos discursos, resulta difícil exigir un cambio en las gradas.

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