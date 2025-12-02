El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer que la temporada invernal 2025-2026 registrará aproximadamente 48 frentes fríos, que se presentarán desde septiembre y se extenderán hasta mayo del próximo año.

Entre todos los meses, diciembre será uno de los más afectados, con un incremento en la intensidad de los frentes fríos que podrían generar heladas, vientos fuertes e incluso nevadas en algunas regiones del país.

Este invierno estará caracterizado por el regreso del fenómeno climático “La Niña”, una condición que influye directamente en los patrones de temperatura y precipitación.

Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como el SMN advierten que La Niña podría provocar inviernos más secos y cálidos de lo habitual, aunque no se descartan episodios de frío intenso en diversas zonas del territorio nacional.

¿Qué es La Niña y cómo afecta al clima?

La Niña es un fenómeno climático caracterizado por temperaturas más frías de lo normal en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Este fenómeno está vinculado a eventos meteorológicos extremos, como:

Inundaciones severas

Sequías prolongadas

Huracanes

Efectos de La Niña durante el invierno 2025-2026

De acuerdo con Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, la presencia de La Niña genera un clima caracterizado por días templados y noches frías. La explicación científica es la siguiente:

Radiación solar intensa durante el día: La ausencia de nubes permite que el calor llegue con mayor fuerza a la superficie, elevando la temperatura diurna.

La ausencia de nubes permite que el calor llegue con mayor fuerza a la superficie, elevando la temperatura diurna. Enfriamiento nocturno rápido: Al caer la noche, el calor acumulado se dispersa rápidamente hacia la atmósfera, provocando madrugadas y noches con temperaturas bajas.

Al caer la noche, el calor acumulado se dispersa rápidamente hacia la atmósfera, provocando madrugadas y noches con temperaturas bajas. Sensación de sequedad en el ambiente: La baja humedad relativa contribuye a un invierno seco, típico de las temporadas influenciadas por La Niña.

Este patrón climático puede generar contrastes importantes entre días soleados y templados y noches heladas, afectando la vida diaria, la salud y la agricultura en distintas regiones del país.

