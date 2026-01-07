Eugenio Derbez y Josh Peck recrean épica escena de la casa del árbol en Drake y Josh; imagen causa furor en redes

La nostalgia televisiva volvió a dominar las redes sociales luego de que Eugenio Derbez y Josh Peck compartieran una imagen recreando una de las escenas más recordadas de la serie Drake y Josh (2004–2007).

La fotografía, publicada en Instagram, hace referencia directa al episodio en el que los protagonistas quedan atrapados en una casa del árbol tras no colocar la puerta a tiempo, una secuencia que se convirtió en un clásico de la comedia juvenil.

La imagen no surgió de manera aislada. El encuentro entre ambos actores se dio en el marco de Beast Games segunda temporada, el reality show de competencia creado por Jimmy “MrBeast” Donaldson junto con Tyler Conklin, Sean Klitzner y Mack Hopkins.

El proyecto, disponible en Amazon Prime Video, es considerado uno de los formatos más ambiciosos del entretenimiento reciente, al reunir a mil concursantes que compiten por un premio de cinco millones de dólares, el mayor monto entregado en la historia de los realities televisivos.

El contexto de Beast Games y la reunión de celebridades

Beast Games se inspira en dinámicas de eliminación masiva popularizadas por producciones virales y por el propio contenido de MrBeast en YouTube.

En publicaciones recientes en Instagram, MrBeast adelantó la llegada de la segunda temporada y confirmó la participación de más de 30 celebridades en un episodio especial con fines benéficos, donde competirán por un millón de dólares para caridad.

En la lista de invitados destacan figuras del entretenimiento, la música y el deporte, entre ellos Kevin Hart, Howie Mandel, Paris Hilton, Diplo, Hasan Minhaj y Eugenio Derbez, así como Josh Peck, lo que explica el inesperado cruce entre ambos actores.

Fue en este contexto que Derbez y Peck aprovecharon el encuentro para recrear la icónica escena. En la publicación de Josh Peck se lee el intercambio humorístico: “¿Y la puerta, Eugenio?”, a lo que Derbez respondió “La culpa no es mía, yo solo seguía órdenes”, una referencia directa al tono absurdo que caracterizaba a la serie original.

Reacción del público y el impacto en redes sociales

La fotografía superó rápidamente los 139 mil likes y acumuló cientos de comentarios. Los usuarios celebraron la mezcla de universos televisivos y culturales, con mensajes que van desde la sorpresa por ver juntos a ambos comediantes hasta comparaciones con personajes emblemáticos como Ludovico P. Luche. Otros destacaron el momento como un ejemplo de cómo la cultura pop sigue reinventándose a través de colaboraciones inesperadas.

De acuerdo con análisis de engagement en plataformas sociales, este tipo de publicaciones funcionan como detonantes de conversación intergeneracional, al conectar audiencias que crecieron con Drake y Josh y con las producciones de Eugenio Derbez, ahora reunidas en un formato global como Beast Games.

Aunque la imagen fue compartida en tono humorístico, confirma el alcance del proyecto liderado por MrBeast y su capacidad para reunir figuras de distintas industrias, generando momentos virales que trascienden al propio reality.

