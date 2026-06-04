La presencia de humedad en el hogar no solo representa un problema estético para las edificaciones, sino que conlleva riesgos potenciales para la salud respiratoria de los habitantes.

Ante este escenario, es posible recuperar la limpieza de las superficies sin realizar inversiones elevadas en productos químicos especializados. El método más efectivo y accesible consiste en el uso de una mezcla de vinagre blanco con bicarbonato de sodio, ingredientes que poseen propiedades desinfectantes naturales capaces de neutralizar las esporas de los hongos.

La acumulación de humedad acelera el deterioro de las superficies. Foto: iStock

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El proceso de limpieza profunda con agentes naturales

La efectividad de este remedio casero radica en la reacción química entre el ácido acético del vinagre y la alcalinidad del bicarbonato. Según protocolos de limpieza sostenible compartidos por instituciones especializadas en el cuidado del hogar, TuHogar, el procedimiento requiere seguir pasos específicos para garantizar la eliminación del hongo.

"El vinagre blanco es capaz de matar hasta el 82 por ciento de las especies de moho", lo que lo convierte en un potente agente fungicida si se permite una penetración adecuada en la superficie afectada.

El método consiste en combinar una taza de vinagre blanco con dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente con agua tibia. Una vez preparada la solución, se debe rociar sobre la mancha y dejar actuar por un periodo de entre 15 y 30 minutos.

Tras este tiempo, se utiliza una esponja para retirar los residuos y se finaliza con un secado exhaustivo mediante un paño limpio. La ausencia de humedad residual es crítica, pues el hongo prolifera en entornos con niveles de saturación de agua superiores al 60 por ciento.

Como alternativas adicionales, el uso de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 3 por ciento) resulta eficaz para desprender manchas difíciles tras una exposición de 10 minutos. Por otro lado, la dilución de una parte de lejía (cloro) en tres de agua se mantiene como el estándar para superficies de azulejos, aunque requiere protocolos estrictos de ventilación para evitar la inhalación de vapores tóxicos.

Las juntas de la ducha son especialmente vulnerables. Foto: iStock

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Estrategias de prevención y control de la condensación

Limpiar la superficie es una medida correctiva, pero la prevención es la única forma de evitar gastos recurrentes en mantenimiento. La acumulación de vapor de agua en interiores suele ser la causa principal de la aparición de moho negro.

Para controlar el ambiente en espacios cerrados o con poca circulación de aire, existen estrategias pasivas de bajo costo. Colocar recipientes con sal marina o bicarbonato en armarios o esquinas ayuda a absorber el exceso de humedad ambiental de manera natural.

No obstante, si la mancha reaparece de forma constante en el mismo punto, es probable que se trate de una filtración estructural o humedad por capilaridad desde el suelo, situaciones que requieren una inspección técnica para evitar daños mayores a la integridad de la pared.

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