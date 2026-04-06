Entre risas y videollamadas; así reaccionó el elenco de 'La Oficina' a la confirmación de su segunda temporada

La oficina más caótica y divertida de México está lista para seguir dando de qué hablar. La adaptación nacional de La Oficina cuenta ya con luz verde para una segunda temporada, un hecho que confirma las sospechas de la audiencia tras el impacto obtenido en su estreno.

Según reporta el portal especializado IMDb, la serie logra posicionarse rápidamente como uno de los contenidos más vistos en territorio mexicano desde su llegada a la plataforma el pasado 13 de marzo de 2026.

La Oficina llegará a Amazon Prime Video en 2026. Foto: Instagram @primevideomx

Lee también: La Oficina: ¿Quién es quién en el reparto de la versión mexicana de The Office?; conoce al elenco

Así reaccionó el elenco de 'La Oficina'

El anuncio de la renovación ocurre de forma creativa mediante una pieza de video donde el elenco, reunido en una videollamada, simula un “regaño” por filtrar información confidencial. De acuerdo con los registros visuales de la producción, la dinámica deriva en una celebración auténtica (con gritos y risas) al revelarse que el motivo real del encuentro es la confirmación oficial de los nuevos episodios. Este impacto digital, medido en memes y clips virales, sostiene la relevancia de la apuesta de Amazon MGM Studios en la región.

Hemos leído todos sus comentarios y junto a Gaz Alazraki y Marcos Bucay les tenemos una noticia… #LaOficinaMX pic.twitter.com/3PzeZvTREE — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) April 6, 2026

El desarrollo de la nueva etapa en Jabones Olimpo

La producción de los nuevos capítulos se encuentra actualmente en fase de desarrollo. De acuerdo con declaraciones de la división de contenidos originales de Amazon Prime Video, el equipo creativo busca profundizar en la psicología de los personajes y elevar las situaciones de conflicto a un nivel más absurdo.

La trama mantiene el formato de falso documental que caracteriza a la propiedad intelectual original, asegurando la continuidad del estilo visual que otorgó identidad a sus predecesoras en Reino Unido y Estados Unidos.

También te interesará:

Desfile de planetas en abril: ¿cómo ver el espectáculo astronómico?; conoce estas recomendaciones

Ropa blanca como nueva: guía paso a paso para quitar el amarillento sin dañarla

¿Cómo cultivar romero en casa?; guía paso a paso para hacerlo de manera práctica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov