El uso del papel higiénico parece un hábito simple, pero su forma de desecharlo está generando debate. Especialistas advierten que una práctica común en muchos hogares podría estar relacionada con riesgos de salud y contaminación ambiental.

¿Dónde se debe tirar el papel de baño según la UNAM? Esto se sabe. Fuente: Freepik

¿Dónde se debe tirar el papel de baño según la UNAM?

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que el papel higiénico debe desecharse directamente en la taza del inodoro. La razón es simple: este producto está diseñado para desintegrarse en el agua y no generar obstrucciones en sistemas de drenaje modernos.

Además, tirar el papel en el inodoro reduce la acumulación de residuos en el baño, evitando la proliferación de bacterias peligrosas como la Escherichia coli, que puede representar un riesgo importante para la salud.

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¿Qué pasa si se tira el papel en el bote de basura?

Según la UNAM, depositar el papel higiénico usado en un bote puede parecer una alternativa más segura, pero tiene consecuencias poco visibles:

Se convierte en un foco de infección dentro del baño

dentro del baño Genera malos olores rápidamente

rápidamente Atrae insectos como moscas , que pueden transportar gérmenes

, que pueden transportar gérmenes Incrementa el uso de bolsas de plástico para su eliminación

¿Dónde se debe tirar el papel de baño según la UNAM? Esto se sabe. Foto: Pixabay

A largo plazo, esta práctica también impacta el medio ambiente, ya que estos residuos terminan en vertederos donde contribuyen a la emisión de gases contaminantes como el metano.

¿Por qué muchas personas siguen usando el bote?

El hábito de tirar el papel higiénico en la basura, según la institución, tiene raíces históricas. Proviene de épocas en las que muchas viviendas en México utilizaban fosas sépticas o sistemas de drenaje poco eficientes.

A esta práctica se le conoce como “fecalismo”, y aunque fue útil en su momento, hoy ya no es necesaria en la mayoría de zonas urbanas con infraestructura moderna.

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¿Cuándo sí podría ser necesario usar el bote?

Aunque la recomendación general es usar el inodoro, existen excepciones, como:

Viviendas con tuberías antiguas o dañadas

Sistemas de drenaje colapsados o insuficientes

Uso de papel higiénico de baja calidad que no se disuelve fácilmente

Cabe recalcar que, en estos casos, es importante mantener el bote cerrado, vaciarlo constantemente y extremar las medidas de limpieza.

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