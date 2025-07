Ella es Ximena Pichel; la mujer que lanzó insulto racista contra policía de CDMX en La Condesa

Este fin de semana se hizo viral el video de una mujer insultando a un policía en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió luego de que el servidor público intentara poner un candado inmovilizador, mejor conocido como “araña”, a la llanta del auto de la mujer, pues se encontraba mal estacionado y sin pago por parquímetro – un requisito para estacionarse en esa zona –.

La mujer, identificada como Ximena Pichel, le faltó al respeto policía gritando cosas como: “No me estés insultando pin… negro, no me estés insultando cul… Odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

El video no tardó en volverse viral, causando miles de reacciones por parte de internautas en redes sociales, quienes criticaron y rechazaron su actitud y sus acciones. También se volvió tendencia y fue apodada como “Lady racista”.

¿Quién es Ximena Pichel, “Lady racista”?

Aunque las autoridades de la CDMX no han confirmado la identidad de “Lady racista”, usuarios en redes la han identificado como Ximena Pichel, una mujer argentina-mexicana.

A través de perfiles públicos, Pichel se presenta como modelo, actriz y cantante.

Tras la viralidad del suceso, los internautas especulan que Ximena Pichel ha colaborado en comerciales, campañas de belleza y maquillaje, vestidos de novia y en producciones con TV Azteca.

Posterior al incidente, Pichel ha hecho sus cuentas en redes sociales privadas.

El video se viralizó rápidamente.

¿Hay algún pronunciamiento de las autoridades?

Las autoridades de la CDMX, mediante la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), condenaron el acto de discriminación.

La instancia publicó a través de un boletín lo siguiente:

“La IESIDH, como ente comprometido con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, condena los actos de racismo y discriminación registrados recientemente en la Ciudad de México, en los que una persona dirigió insultos racistas hacia un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Agregaron que “el racismo es una forma de violencia que vulnera la dignidad humana y atenta contra el principio de igualdad consagrado en el marco normativo nacional e internacional”. Asimismo, hicieron un llamado a la población a involucrarse activamente para construir una sociedad libre de discriminación y racismo.

