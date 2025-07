Fiscalía CDMX y SSC indagan los hechos tras agresión de mujer a policía en la colonia Condesa; "odio a los negros como tú", le grita

"Odio a los put* negros como tú", fueron las palabras que una mujer le gritó a un policía de la CDMX en calles de la colonia Condesa cuando el elemento intentó ponerle la "araña" a su vehículo por violar el Reglamento de Tránsito al no pagar el parquímetro. Al respecto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía Capitalina ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Por medio de un comunicado, la SSC condenó la agresión contra el mando policial y explicó que, pese a que se le dieron a conocer los motivos de su falta y respetando sus derechos, la mujer "arremetió contra el servidor público con palabras despectivas y connotaciones racistas".

La dependencia dijo que la mujer violó el Reglamento de Tránsito y aunque no se le sancionó por su falta debido a una supuesta enfermedad que padece, agredió verbalmente al policía y al promotor de la empresa responsable de la operación de parquímetros.

Lady racista, una señora se puso loca con los que ponen arañas en la Condesa aceptando que es racista porque odia a los negros ☠️ esto en la Condesa



Ahí pa que hagan viral a la loca esa pic.twitter.com/zbAg9h4TBf — shile shilaka 880🦩🌵 (@TaideEstivali) July 3, 2025

En un video que circula en redes sociales, se observa cuando la mujer grita afuera de su vehículo de alta gama "no me estés insultando pin* negro. No me estés insultando, culer*". El oficial responde "hasta racista eres", al tiempo que la conductora arremete diciendo: "ahuevo, odio a los negros como tú, los odio por nacos".

Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Reyes en la colonia Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc y quedaron grabados en un video que de inmediato causó indignación en redes sociales. Hasta ahora se desconoce la identidad de la mujer.

En el mismo video, se observa a quienes se presume son los hijos de la mujer, atacando a personal de Parquímetros cuando le quitan el artefacto para inmovilizar su auto, “ya bájale de huev*”, le dice un adolescente al oficial.

Por estos hechos, la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana lanzó un exhorto a la ciudadanía a conducirse en todo momento con respeto a los servidores públicos y detalló que en este caso, a la mujer se le ofreció apoyo médico y los elementos le dieron a conocer los motivos de su falta, así como la sanción a la que sería acreedora.

Agregó que la dependencia no tolerará actos contrarios al Código de Ética y Conducta, así como reiteró el compromiso de los oficiales por servir a toda la población de la CDMX y cumplir con sus labores asignadas sin violentar los derechos de la ciudadana.

