La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no se aceptará ningún acto violento durante las manifestaciones y anunció que trabajará en una estrategia que se implementará durante las movilizaciones, con el fin de resguardar a terceros de posibles daños o agresiones.

Al remarcar que su gobierno no será represor, Clara Brugada apuntó que se deben debatir democráticamente las medidas contra la gentrificación y “la violencia en las marchas”. “Sí al derecho a las manifestaciones, sí a las expresiones sociales, pero no a la agresión y a la violencia a particulares, a personas que no tienen nada que ver con las manifestaciones”, dijo.

“No podemos aceptar la violencia que se dé en las movilizaciones. No podemos permitir que una manifestación pacífica de repente se convierta en una manifestación violenta, donde hacen destrozos a negocios, a casas, a personas, en fin, la violencia no puede ser parte de las manifestaciones, en las que todos podríamos estar de acuerdo”, apuntó.

Ante los hechos ocurridos ayer en la manifestación contra la gentrificación que derivó en daños a negocios, Brugada enfatizó que fue un grupo pequeño quien realizó estos actos. ”Rechazamos cualquier tipo de violencia en las manifestaciones. Y todos lo vimos, que no fue la marcha en general la que hizo estos destrozos, sino que hubo grupos que lo hicieron”, dijo.

Remarcó que la estrategia será planteada desde las secretarías de Gobierno y Seguridad Pública basado en el respeto a la movilización. “Estén a favor o en contra del gobierno, todos tienen derecho a manifestarse, y eso lo tenemos que dejar muy claro. Pero no podemos dejar que haya agresión, que haya disturbios y tampoco nos caracterizamos por un gobierno represor, tampoco vamos a llegar a eso, por supuesto que no”.

En qué consistirá esta estrategia

César Cravioto, secretario de Gobierno, señaló que se dialogará con todos los grupos sociales que tienen distintas demandas en la ciudad, con el fin de buscar protocolos para que el desarrollo de la movilización sea pacífica.

“Vamos a buscar protocolos para que sus manifestaciones sean respetadas, pero también que se respete a los terceros, que no tiene ninguna razón de ser que se violente, por ejemplo, el día de ayer, a comercios, gente que con mucho esfuerzo pone un restaurante y que sea destrozado por estos manifestantes; vivienda; y tampoco que haya agresiones verbales a nadie”.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que su administración está en contra de la gentrificación en las colonias y que se seguirá trabajando en la materia, “tenemos que seguir aplicando medidas y políticas públicas que combatan estos fenómenos, es decir, implementamos un conjunto de medidas, como son la producción de vivienda social en estas zonas”, entre otras.

