Eligen a Kimberly “La más Preciosa” como reina de la marcha del orgullo LGBT+ 2024

El comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQNB+ de la Ciudad de México presentó a la influencer trans Kimberly “La más preciosa” como su reina para la marcha del orgullo LGBT+ del 29 de junio de 2024, y al actor Sergio Mayer como su embajador.

En conferencia de prensa, este comité organizador presentó el inicio formal de los trabajos rumbo a la marcha 46 del orgullo en la Ciudad de México, a realizarse el sábado 29 de junio.

“La verdad siento muy padre, cosa que no me esperaba y como muchas chicas dicen que se identifican conmigo, porque quieras o no, la vida de una trans aparentemente la disfrazamos de felicidad cuando no lo es, y yo lo digo por mí porque yo sí, a pesar de que soy lo que quise ser siempre, a veces se me dificulta salir un poco a la vida, decir mi verdad.

“Pero todo se pone un alto, con el miedo no vas a llegar a ningún lado y ahora sí a enfrentarte. Si yo me enfrento y salgo adelante, sé que todas las demás chicas que viven con miedo lo pueden hacer y la verdad me siento orgullosa, y siento muy bonito que gracias a los organizadores, a mi comadre, a las chicas del comité me eligieron para esto”, expresó “La más preciosa” sobre su elección.

Por su lado, Sergio Mayer se dijo convencido que hay una deuda histórica con toda la comunidad LGBT+ “porque tenemos que acabar con los crímenes de odio, con la discriminación, garantizar justamente los derechos de las personas, de las minorías”.

“Merecen todo mi reconocimiento, mi respaldo, tienen en mí a un amigo, un aliado, siempre lo han tenido y lo saben, y voy a seguir haciéndolo”, expresó el exdiputado federal de Morena al decirse honrado por ser el embajador del comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQNB+.

El cantante de Garibaldi no descartó asistir a la marcha caracterizado de “Luigi Lombardi”, personaje que interpretó en la telenovela “La Fea más Bella”.

“La marcha sí es de fiesta porque festejamos nuestras vidas, estamos vivas, las que seguimos vivas, pero también es de protesta porque pasan los años, pasan las campañas, pasan las elecciones, pasan las legislaturas y las buenas intenciones se quedan en eventos, con banderas, con políticos que nos dicen que nos van a cuidar y que nos van a proteger; sin embargo hemos visto que no es así, de todos los partidos por igual, pero hoy en particular hay que señalar a quien está gobernando, a quien tiene que rendirnos cuentas”, dijo la diputada tras federal María Cemente García, quien acusó crímenes de odio contras las personas trangénero.

El comité informó que el lema para este año es “Ellas son el pride”, “atendiendo la urgente problemática de la violencia de género y en el caso específico, las violencias que enfrentan las mujeres lesbianas, trans, bisexuales, compañeras de todas nuestras amadas poblaciones LGBTTTIQNB+”.

“Hacemos un llamado a la sociedad, y a los gobiernos federal y estatales, para que refuercen las acciones que permitan a todas las mujeres vivir libres de violencia”, llamaron los integrantes del comité.

Cabe señalar que para la marcha LGBT+ de la CDMX hay diversos comités organizadores.

