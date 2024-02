Manelyk González revela todo sobre "Acapulco Shore", esto les pagaban

La influencer Manelyk González reveló todos los secretos detrás de uno de los programas más polémicos y populares de la televisión moderna: "Acapulco Shore", el cual protagonizó durante siete temporadas.

González, de 34 años, fue la invitada del programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde además de compartir datos de su vida como la mala relación que por muchos años tuvo con su mamá y un aborto a los 15 años; también contó cómo llegó al programa de Tv después de haber sido hostess de algunos restaurantes de lujo.

Por aquel entonces tenía 19 años y aseguró que el ambiente de competencia que se vivía en esos lugares fue lo que la preparó para destacar en el reality como una mujer que no se dejaba de nada.

“¡Imagínate! yo diciéndole al productor: ‘s' yo salgo con los viejitos’, y se reían y yo decía: ‘¿pero por qué se ríen tanto?’ no entiendo qué es tan gracioso'”, recordó.

Mane, como es conocida, también explicó que la primera temporada del reality fue la más fácil de realizar, ya que todos los participantes contaban con privilegios; pero con el tiempo las grabaciones se iban haciendo más demandantes; además de que no ,uchas de lo que se vio al aire ya estaba planeando.

“Llegaba un momento en que tenías que estar borracha para no pasártela mal, en las últimas temporadas; porque en la primera, felices… creo que el éxito de esa primera temporada es que no llevábamos un guion, no sabíamos qué estábamos haciendo, simplemente éramos nosotros. Llegó un momento que nos dijeron ‘llevamos una semana y ya tenemos el contenido de toda la temporada’”, agregó

Entre los detalles que sacó a la luz fue su sueldo, el cual era de 200 mil pesos por temporada y que fue uno de los detonantes por los que decidió abandonar el proyecto:

“A mí me chantajeaban mucho. Cuando yo pedía un aumento me decían: ‘¿sabes cuantas Manelyk hay?, y tronando los dedos te podemos remplazar’; y yo decía ‘sí, cualquiera puede hacer lo que yo hago’. Hasta que entendí que yo era única”.

Hoy, como empresaria de una línea de trajes de baño, y otros negocios, ha logrado sobresalir y aunque ahora tiene la vida con la que siempre soñó, espera seguir triunfando en la televisión por sus otras habilidades.

“Mi prioridad es mi carrera. Quiero crecer como mujer, como empresaria, quiero cumplir todos mis sueños; siento que me hace falta hacer tanto y creo que tengo la capacidad para hacerlo. Muchas televisoras me están dando la oportunidad de hacer otras cosas, ya no me ven como la niña borracha y peleonera, que lo sigo siendo, pero eso no significa que no pueda ser una persona responsable, que le gusta trabajar”.

