Más Información

El truco que ayuda a mantener los plátanos intactos: así pueden preservarse sin cáscara

El truco que ayuda a mantener los plátanos intactos: así pueden preservarse sin cáscara

Halloween 2025: ¿por qué los gatos negros y blancos no se adoptan en octubre?

Halloween 2025: ¿por qué los gatos negros y blancos no se adoptan en octubre?

Captan a lince ibérico leucístico en Jaén, España: ¿por qué su avistamiento es histórico?

Captan a lince ibérico leucístico en Jaén, España: ¿por qué su avistamiento es histórico?

Día de Muertos 2025: ¿cuál es el origen de las calaveritas literarias?

Día de Muertos 2025: ¿cuál es el origen de las calaveritas literarias?

¿Qué se conmemora este 29 de octubre?

¿Qué se conmemora este 29 de octubre?

¿Te pasa que le quitas la cascara a un y horas después se pone de color marrón?, bueno, es mucho más común de lo que parece, se llama pardeamiento enzimático y es una reacción química de oxidación que ocurre en frutas, verduras y otros alimentos, provocando la aparición de colores marrones u oscuros.

Entonces, ¿Hay una forma de que eso no suceda?, la creadora de contenido Amy Cross, conocida en redes sociales como @amycrosslegacy, popularizó un método para conservar la fruta por días e incluso, por semanas.

El truco consiste en guardar los plátanos en tarros de cristal herméticos dentro de la nevera, lo que supuestamente mantiene su color y aspecto por casi un mes.

Lee también

Los plátanos aportan energía, potasio y fibra, ideales para una dieta balanceada. Foto: Freepik
Los plátanos aportan energía, potasio y fibra, ideales para una dieta balanceada. Foto: Freepik

El experimento: plátanos con y sin piel

Para conocer la efectividad del método, Amy realizó una prueba con varios plátanos, tanto orgánicos como convencionales. Preparó tres tipos: unos pelados en grandes trozos, otros troceados sin retirar la piel y algunos más en piezas pequeñas sin cáscara.

Cada grupo se almacenó en tarros de vidrio con tapa de rosca y se colocaron en el refrigerador. El objetivo inicial era conservarlos por 12 horas, sin embargo, Amy observó que los plátanos troceados con piel permanecían en buen estado incluso después de días.

Semanas después, Amy publicó un segundo vídeo donde mostró los resultados de los experimentos. Los plátanos con piel, almacenados en frascos herméticos, mantuvieron su color y una textura aceptable por casi 26 días.

Lee también

Pese a que el sabor era agradable, reconoció que resultaba poco apetecible comer fruta con tanto tiempo en refrigeración. También recomendó no guardar los plátanos durante tanto tiempo, sino uno o dos días como máximo.

El truco para que los plátanos se mantengan intactos: así puede preservarse después de ser pelado
El truco para que los plátanos se mantengan intactos: así puede preservarse después de ser pelado

¿Qué recomiendan los expertos?

El experimento de Amy coincide con las recomendaciones oficiales, sin embargo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), las frutas cortadas o peladas deben estar refrigeradas a una temperatura igual o inferior a 4 °C y consumirse lo antes posible.

La conservación en recipientes herméticos puede retrasar la oxidación y pérdida de color, pero no retrasa el deterioro interno. El truco de Amy es útil para mantener un aspecto físico durante uno o dos días más, pero los expertos aseguran que no debe prolongarse su consumo por seguridad alimentaria.

Lee también

@amycrosslegacy

Saving a banana for 3 days after being peeled 🤯🤯🤯🤯 even being able to save a banana until the next snack time is huge! The top 25 produce hacks are in the new #1 best seller on kindle I Bought It, Now What? Check The Cross Legacy out on Instagram with 88k followers learning produce and grocery savings daily. #keepbananasfreshforlonger #thecrosslegacy #strawberriesinajar #bananas #feedinglittles #babyledweaning #momhacks #fruit #healthyliving #kitchenhacks #ballcanning #glassstorage

♬ original sound - The Cross Legacy

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]