El secreto para que tu gato beba más agua; evita que tenga problemas en sus riñones

Los son probablemente la mascota hogareña más independiente, sin embargo, eso no significa que debas dejarlos sin cuidados o a la deriva. Conforme envejecen podrían presentar enfermedades renales crónicas por el bajo consumo de agua.

De acuerdo con Alfredo Alonso, veterinario y especialista, la falta de hidratación aumenta el riesgo de que el gatito padezca deficiencias renales, tumores o infecciones, esto sumado a que a una edad avanzada, los gatitos podrían presentar más molestias.

De esta forma harás que tu gato tome más agua:

  • Primero debes asegurarte que el agua no esté en el bebedero de plástico, de acuerdo con el veterinario, los gatos son muy sensibles a los sabores y olores, lo que podría hacer que la rechacen por su sabor.
  • Puedes hacer que el tomar agua sea más didáctico para tu gato, por ejemplo, con fuentes de agua, estas provocan que el líquido fluya, y generará más interés gracias a su movimiento, lo que les invitará a beber más.
  • Separa su alimentación del arenero, “a ellos no les resulta natural que tengan el agua cerca de la comida o cerca de donde hacen pipí y caca” aseguró Alonso.
  • Por último, es una buena opción mejorar su alimentación con más humedad, es decir, más aporte de agua en su dieta mediante los alimentos que consume.
Con estos consejos podrás hacer que tu gato tome más agua; garantizarás menos problemas en sus riñones Foto: Canva
¿Qué podría sucederle a mi gato si no toma tanta agua?

Alonso comentó que los riñones de los gatos están diseñados para retener agua, y por naturaleza beben poco, lo que podría provocarles problemas en los riñones, ya que el órgano trabajará más para compensar el menor funcionamiento de la zona afectada.

Conforme la enfermedad avanza, sus tejidos se reducen, y no logran compensar la pérdida funcional del riñón, lo que podría provocar síntomas de deficiencia renal: orina con más frecuencia, poco apetito y una apariencia más cansada, entre otros.

Con estos consejos podrás hacer que tu gato tome más agua; garantizarás menos problemas en sus riñones . Foto: Canva
