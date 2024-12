El regaliz es una planta medicinal que, a menudo, asociamos con dulces o golosinas. Sin embargo, más allá de su sabor característico, esta raíz tiene una larga historia de usos terapéuticos que la convierten en una aliada poderosa para combatir diversos problemas de salud, entre ellos, la deshidratación y los golpes de calor.

Una raíz con siglos de historia

El regaliz (Glycyrrhiza glabra) no es solo un ingrediente dulce en productos como caramelos o pastillas para la tos. Su uso como planta medicinal se remonta a miles de años atrás. En la antigua Egipto, se creía que el regaliz tenía propiedades místicas y curativas. Los faraones, por ejemplo, consideraban que el regaliz era un remedio que les permitiría enfrentar los desafíos de la vida y la muerte. De hecho, el primer uso documentado de esta planta en medicina se encuentra en los registros egipcios, donde se utilizaba en el tratamiento de diversas dolencias.

Los romanos y griegos también reconocían sus beneficios, especialmente para aliviar afecciones respiratorias como la faringitis, la laringitis y las anginas. La planta es conocida por sus poderosas propiedades antiinflamatorias, lo que la convierte en un excelente remedio para las mucosas y vías respiratorias.

Lee también: Renueva tu cuerpo con esta infusión; la clave para eliminar toxinas y cuidar tus riñones

Propiedades que benefician el bienestar

El regaliz destaca por su amplio espectro de propiedades curativas, que van desde su capacidad para mejorar el sistema digestivo hasta su acción sobre el sistema nervioso. Sin embargo, una de las cualidades más útiles del regaliz es su capacidad para reducir la temperatura corporal, lo que lo convierte en un remedio efectivo para los golpes de calor y la deshidratación.

Cuando nos exponemos al sol durante períodos prolongados o sufrimos un golpe de calor, el cuerpo puede experimentar una descompensación térmica, lo que lleva a la deshidratación. El regaliz ayuda a regenerar líquidos en el organismo, aliviando los síntomas de la deshidratación y contribuyendo a restablecer el equilibrio térmico. Esta capacidad para reducir la temperatura corporal es especialmente útil durante el verano o en climas extremadamente calurosos, ayudando a prevenir daños por calor excesivo.

Además de sus efectos sobre la temperatura, el regaliz también refuerza el sistema inmunitario, proporcionando una barrera natural contra diversos microorganismos, según la Fundación Española de Nutrición (FEN). Esto es particularmente importante durante épocas de resfriados y gripes, ya que el regaliz aumenta las defensas del cuerpo, mejorando su capacidad para combatir infecciones.

Lee también: La planta medicinal que ayuda a curar la faringitis, laringitis y bronquitis; descubre cuál es

Otras propiedades y beneficios del regaliz

El regaliz también tiene propiedades antiinflamatorias, antiácidas y antiespasmódicas, lo que lo convierte en un excelente aliado para el aparato digestivo. Ayuda a prevenir la pesadez estomacal, la indigestión y la flatulencia, mejorando la digestión y aliviando los malestares digestivos. Además, la glicirricina presente en el regaliz protege el hígado, ayudando a eliminar las toxinas acumuladas en este órgano.

Otro de los beneficios del regaliz es su capacidad para combatir la depresión y la ansiedad, ya que sus nutrientes actúan positivamente sobre el sistema nervioso, promoviendo un estado de bienestar y tranquilidad. También se ha utilizado en terapias para ayudar a las personas a dejar de fumar, ya que puede reemplazar el impulso de fumar con una raíz de regaliz, lo que ayuda a mitigar la ansiedad asociada al abandono del tabaco.

Aún así, aunque el regaliz ofrece una amplia variedad de beneficios, es importante tener en cuenta que no está exento de efectos secundarios. No se recomienda su uso en mujeres embarazadas, personas con síndrome premenstrual, individuos con hipertensión, diabetes o problemas renales. Además, se debe tener precaución al utilizarlo durante períodos prolongados, ya que el uso excesivo de regaliz puede causar efectos no deseados. Se aconseja no seguir un tratamiento con regaliz durante más de cuatro semanas seguidas.