El Malilla sorprendió a sus seguidores al compartir una faceta poco conocida de su pasado, causando sorpresa en redes sociales.

Por medio de la plataforma X, el cantante presumió una antigua credencial de Bizbirije y una carta fechada en 2006, documentos que desataron nostalgia y entre sus fanáticos.

“30/Jun/2006 haciendo mi carta para ser reportero Bizbirije", escribió el cantante. Posteriormente, puntualizó: "13/Enero/ 2026 por fin siendo Reportero Bizbirije”.

¿Qué dice la carta que El Malilla escribió para ser reportero Bizbirije?

En la carta del 2006, el cantante compartió sus gustos en caricaturas, así como un dibujo sobre ello.

“Hola, me llamo Fernando Hernández Flores, quiero pertenecer al club de reporteros de Bizbirije. Mis caricaturas favoritas son “Mona la vampira” y “La Mosca (Filomena)”, se lee en el escrito.

Foto: X

Así puedes obtener tu credencial digital de reportero Bizbirije

A través de la plataforma en línea de Canal Once, niñas y niños pueden registrarse, crear su perfil y obtener su credencial oficial de reportero Bizbirije.

Lo primero que debes hacer es entrar al siguiente enlace: https://canalonce.mx/bizbirije/

Una vez dentro del sitio, deberás ingresar tu nombre completo y seleccionar el color de tu credencial.

Deberás subir una foto tuya, con la que podrás ser identificado.

Finalmente, da clic en "guardar", y listo, tendrás en tu mano tu credencial digital de reportero Bizbirije.

Así puedes obtener la credencial digital que acredite que eres reportero Biz. Foto: Captura de pantalla

