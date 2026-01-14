Más Información

El Malilla presume credencial de Bizbirije y comparte inesperada carta del 2006; "por fin siendo reportero"

El Malilla presume credencial de Bizbirije y comparte inesperada carta del 2006; "por fin siendo reportero"

Pago Pensión del Bienestar 2026: conoce a los beneficiarios de este 14 de enero

Pago Pensión del Bienestar 2026: conoce a los beneficiarios de este 14 de enero

Cáncer en mascotas: síntomas de alerta y cómo actuar si los detectas

Cáncer en mascotas: síntomas de alerta y cómo actuar si los detectas

¿Quién es Helena Moreno, la mexicana que se convirtió en la nueva alcaldesa de Nueva Orleans?

¿Quién es Helena Moreno, la mexicana que se convirtió en la nueva alcaldesa de Nueva Orleans?

BTS en México: la euforia de las ARMY desatan la mejor ola de memes

BTS en México: la euforia de las ARMY desatan la mejor ola de memes

sorprendió a sus seguidores al compartir una faceta poco conocida de su pasado, causando sorpresa en redes sociales.

Por medio de la plataforma X, el cantante presumió una antigua credencial de Bizbirije y una carta fechada en 2006, documentos que desataron nostalgia y entre sus fanáticos.

“30/Jun/2006 haciendo mi carta para ser reportero Bizbirije", escribió el cantante. Posteriormente, puntualizó: "13/Enero/ 2026 por fin siendo Reportero Bizbirije”.

Lee también

¿Qué dice la carta que El Malilla escribió para ser reportero Bizbirije?

En la carta del 2006, el cantante compartió sus gustos en caricaturas, así como un dibujo sobre ello.

“Hola, me llamo Fernando Hernández Flores, quiero pertenecer al club de reporteros de Bizbirije. Mis caricaturas favoritas son “Mona la vampira” y “La Mosca (Filomena)”, se lee en el escrito.

Foto: X
Foto: X

Así puedes obtener tu credencial digital de reportero Bizbirije

A través de la plataforma en línea de Canal Once, niñas y niños pueden registrarse, crear su perfil y obtener su credencial oficial de reportero Bizbirije.

Lee también

  • Lo primero que debes hacer es entrar al siguiente enlace: https://canalonce.mx/bizbirije/
  • Una vez dentro del sitio, deberás ingresar tu nombre completo y seleccionar el color de tu credencial.
  • Deberás subir una foto tuya, con la que podrás ser identificado.
  • Finalmente, da clic en "guardar", y listo, tendrás en tu mano tu credencial digital de reportero Bizbirije.
Así puedes obtener la credencial digital que acredite que eres reportero Biz. Foto: Captura de pantalla
Así puedes obtener la credencial digital que acredite que eres reportero Biz. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]