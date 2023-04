El impensado chat de WhatsApp entre una chica y un estafador

En más de una ocasión, los padres o un tutor nos pueden haber dicho que “no hay que confiar en los extraños”, y esto se aplica en cualquier aspecto de la vida. La aparición de las redes sociales ha dejado en la vulnerabilidad a cientos de personas que terminan siendo estafadas por hackers, ciberdelincuentes o por personas maliciosas.

Recientemente una joven se volvió viral tras compartir en las redes sociales una conversación que mantuvo con un estafador por WhatsApp.

¿Qué le ocurrió a esta joven?

Una joven compartió en Twitter la horrible experiencia que tuvo con un estafador a través de WhatsApp. A ella la quisieron estafar, pero se dio cuenta y todo terminó en una agradable conversación con el estafador.

La joven, cuyo nombre es Natalia, compartió por Twitter una captura de pantalla de la conversación que mantuvo con el estafador. Todo comenzó cuando la otra persona le envió un comprobante de transferencia falso y ella se percató al instante.

Ya somos amiguis con el estafador JAJAJJA pic.twitter.com/BI4NWYINJa — Nati Scarinci (@natiscarinci) April 17, 2023

“Amigo buscate estafas nuevas”, le dijo la chica a la otra persona cuando descubrió que todo se trataba de una estafa. Sin embargo luego la situación se tornó en un momento cómico para ambos.

“Gracias igual, sos la primera persona que intenta cagarm... que emoción”, le dijo la joven. El hombre le preguntó si era verdad que nunca la habían estafado, le parecía algo sorprendente y le reconoció que tal vez era muy inteligente, por eso no caía en las trampas. “Sos el primero. Gracias por tanto. Saludos”. Y todo terminó con una armonía increíble, el “estafador” le escribió: “Gracias a vos y bueno cuidate. Que tengas mucha suerte”.

El tweet de la joven recibió 513 retweets y más de 23,2 mil me gustas. Incluso cientos de usuarios de Twitter le dejaron un comentario. “A mi me hicieron la misma y me llamaron del "banco" al instante para reclamarme la plata. En teoria el banco espera 72 hs. a que se acredite el dinero y ahi te llama, but en ese llamado me contactaron porque habia "Prioridad" y se basaba en esto: es para que no HAIGA estafas”, “Que lindo llevarse así con tu estafador”, “JAJAJAJ se llevaba bien con el estafador”, fueron algunos de los comentarios que recibió Natalia.