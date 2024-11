El fenómeno Upworthy; especialistas explican el impacto de esta plataforma digital

Numerosos estudios científicos demuestran que la bondad es clave para nuestra salud, felicidad y longevidad. Esta cualidad no solo nos ha ayudado a evolucionar, sino que además nos permite conectarnos mejor con los demás. Oliver Scott Curry, antropólogo de la Universidad de Oxford, señala que realizar actos de bondad nos hace sentir más felices y conectados.

El fenómeno Upworthy. Fuente: Freepik.

Una prueba de este impacto positivo es el fenómeno Upworthy, una plataforma digital que ha crecido de manera impresionante al compartir historias de amabilidad cotidiana. Upworthy surgió en 2012 con un modelo que transformó la forma de crear y compartir contenido viral, enfocándose en historias que inspiran y generan conciencia social. Su fórmula combinó titulares llamativos con temas de justicia social, medio ambiente y derechos humanos, logrando captar la atención y más importante, motivar a los usuarios a compartir. Este modelo marcó una era en la creación de contenido digital, donde el atractivo emocional y el propósito de cambio social se convirtieron en el núcleo de la viralidad en redes.

Leer más: Harvard advierte sobre el “doomscrolling” y cómo afecta a las personas de distintas edades

Las historias que todos quieren leer

El éxito de Upworthy ha derivado en el libro Good People: Stories From The Best of Humanity, escrito por Gabriel Reilich y Lucia Knell. Este libro recopila algunos de los momentos más inspiradores de la plataforma, y fue seleccionado por The Washington Post como uno de los mejores libros para levantar el ánimo. La ciencia también demuestra que la bondad es contagiosa, un fenómeno conocido como “efecto onda”.

El fenómeno Upworthy. Fuente: Freepik.

La profesora de Harvard Inmaculata de Vivo y el naturalista Daniel Lumera sostienen que el ser humano tiene una predisposición innata a la amabilidad, la cual desencadena reacciones químicas beneficiosas para nuestro organismo, mejorando el estado de ánimo y reduciendo el estrés. Estos efectos positivos van más allá de la persona que realiza el acto de bondad, tienen el poder de afectar a todos los que se encuentran a su alrededor.

Leer más: Estos son los hábitos más efectivos para mejorar la memoria, según Harvard

Investigaciones recientes muestran que las conexiones informales con desconocidos también mejoran nuestra felicidad, al permitirnos sentirnos más conectados con la comunidad. Robert Waldinger de la Universidad de Harvard destaca la importancia de estos lazos, mientras que otro especialista como Mark Granovetter señala que nos abren a nuevas ideas. Por eso, para unirte a este fenómeno, reflexiona sobre actos de bondad que te han impactado, como se hizo en Upworthy. La bondad, aunque simple, puede tener un efecto transformador y cada gesto cuenta.