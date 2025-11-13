El Buen Fin 2025: descubre los descuentos que hay en Cinemex

Cinemex se suma a las promociones de El Buen Fin 2025 con una oferta pensada para quienes disfrutan del cine en la pantalla grande.

Desde el 13 hasta el 17 de noviembre, la cadena ofrecerá paquetes de boletos a precio especial y descuentos adicionales en su tarjeta Cinefan, disponibles en todas las sucursales del país.

La cadena de cines tiene promociones especiales por el festejo de la "CinemexManía". Foto: Archivo

¿Cuál es la promoción que Cinemex tendrá durante El Buen Fin 2025?

Durante los días de El Buen Fin (del 13 al 17 de noviembre), Cinemex ofrecerá paquetes con boletos a precio preferencial para sus clientes con membresía Invitado Especial o Cinemex Loop.

El paquete incluye:

10 boletos tradicionales o 4 boletos Platino por 450 pesos. La promoción estará disponible del 13 al 17 de noviembre y podrá adquirirse directamente en la taquilla.

¿Qué otros beneficios incluye la promoción de Cinemex?

Además del paquete de boletos, Cinemex anunció una rebaja especial en la Tarjeta Cinefan, que normalmente cuesta 55 pesos, pero durante El Buen Fin 2025 podrá adquirirse por solo 25 pesos.

La tarjeta incluye acceso a 20 boletos y 20 combos a precio preferencial, con una vigencia de seis meses a partir de su compra. Esta promoción también estará vigente del 13 al 17 de noviembre, exclusivamente en taquillas de los complejos Cinemex.

Foto: Captura de pantalla en X

¿Hasta cuándo se puede aprovechar la promoción?

Las promociones de Cinemex por El Buen Fin 2025 estarán disponibles este jueves 13 al lunes 17 de noviembre en todos los complejos del país. Los interesados deben acudir a las taquillas para aprovechar las ofertas, ya que estarán sujetas a disponibilidad y condiciones específicas.

