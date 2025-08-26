Duolingo trolea a Andrés Vaca tras polémica narración en gol de Saint-Maximin; esto dijo

El pasado 25 de agosto, debutó el jugador de Allan Saint-Maximin, quien pudo sumar su primer en el Club América, colaborando en la victoria del equipo azulcrema contra el Atlas 4-2.

Lo anterior, entusiasmó a muchos de sus aficionados y locutores de partidos.

Allan Saint-Maximin en su debut con América Foto: Imago7

Andrés Vaca, conocido como un importante narrador deportivo de partidos de futbol, ​​se volvió viral tras su última narración del partido América vs Atlas.

El relato de Andrés Vaca fue tan enérgica y emotiva como tradicionalmente se la conoce; sin embargo, aprovechó para hablar en francés. Esto fue motivo de burla ya que su traducción y narración en francés no era del todo clara.

Duolingo trolea a Andrés Vaca tras polémica narración en gol de Saint-Maximin

La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo se sumó a la conversación en redes sociales troleando a Andrés Vaca luego de su narración del partido.

Por medio de la plataforma X “Duolingo Español” publicó un videoclip del momento exacto donde Allan Saint-Maximin le anotó un gol al Atlas y se puede escuchar la narración de Andrés Vaca.

En la descripción de la publicación, Duolingo aseguró que está disponible en caso de ser necesario. "Estoy seguro que hoy ya les contaron muchas cosas, pero estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a suceder".

Seguro ya te lo dijeron mucho hoy, pero acá ando para que no se repita 🇫🇷🤝 @Andres_Vaca_ https://t.co/OLNg7fvP36 — Duolingo Español (@duolingoespanol) August 26, 2025

