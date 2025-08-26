Más Información

Duolingo trolea a Andrés Vaca tras polémica narración en gol de Saint-Maximin; esto dijo

Taylor Swift se casa; así describe Travis Kelce el matrimonio ideal al lado de la cantante

Saskia Niño de Rivera y Lilly Téllez chocan en redes tras entrevista en Fox News; así fue el enfrentamiento

Pensión Bienestar 2025: ¿a qué letras les toca su registro hoy, 26 de agosto?; esto se sabe

Efemérides del 26 de agosto; ¿qué se celebra este martes?

El pasado 25 de agosto, debutó el jugador de Allan Saint-Maximin, quien pudo sumar su primer en el , colaborando en la victoria del equipo azulcrema contra el Atlas 4-2.

Lo anterior, entusiasmó a muchos de sus aficionados y locutores de partidos.

Allan Saint-Maximin en su debut con América Foto: Imago7
Andrés Vaca, conocido como un importante narrador deportivo de partidos de futbol, ​​se volvió viral tras su última narración del partido América vs Atlas.

El relato de Andrés Vaca fue tan enérgica y emotiva como tradicionalmente se la conoce; sin embargo, aprovechó para hablar en francés. Esto fue motivo de burla ya que su traducción y narración en francés no era del todo clara.

La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo se sumó a la conversación en redes sociales troleando a Andrés Vaca luego de su narración del partido.

Por medio de la plataforma X “Duolingo Español” publicó un videoclip del momento exacto donde Allan Saint-Maximin le anotó un gol al Atlas y se puede escuchar la narración de Andrés Vaca.

En la descripción de la publicación, Duolingo aseguró que está disponible en caso de ser necesario. "Estoy seguro que hoy ya les contaron muchas cosas, pero estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a suceder".

