Saskia Niño de Rivera y Lilly Téllez chocan en redes tras entrevista en Fox News; así fue el enfrentamiento

Una entrevista de Lilly Téllez en Fox News generó controversia en México al señalar que el país vive bajo control del narcotráfico y que existe una alianza entre el gobierno federal y los cárteles.

Sus comentarios provocaron una ola de reacciones, entre ellas las críticas de la activista Saskia Niño de Rivera, quien la acusó de "fanatismo conservador".

El debate sobre seguridad y narcocultura volvió a encenderse en redes sociales.

Lilly Téllez en su entrevista con Fox News (21/08/2025). Foto: Captura de pantalla

¿Qué dijo Lilly Téllez en su entrevista en Fox News?

La senadora afirmó que México está controlado por los cárteles, acusó al gobierno federal de complicidad y pidió cooperación de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

También aseguró que ha recibido amenazas y que enfrenta intentos de criminalización por denunciar la corrupción.

¿Qué respondió Saskia Niño de Rivera sobre las declaraciones de Lilly Téllez en Fox News?

Tras el programa, la senadora compartió el video en sus redes sociales con un mensaje donde reafirmó que no se dejará intimidar y que seguirá denunciando la corrupción y el vínculo entre autoridades y cárteles. En respuesta, Saskia Niño de Rivera, activista, publicó un mensaje crítico donde cuestionó su objetividad:

“No puedes decir que tú tienes ‘la verdad’ cuando eres una mujer de extrema derecha. Tienes un fanatismo conservador y, como cualquier fanatismo, carece de objetividad, distorsiona la percepción de la realidad y es terreno fértil para la manipulación política”.

No puedes decir que tú tienes “la verdad” cuando eres una mujer de extrema derecha. Tienes un fanatismo conservador y como cualquier fanatismo carece de objetividad, distorsiona la percepción de la realidad y es terreno fértil para la manipulación política. https://t.co/5keaMhyLxU — Saskia Niño d Rivera Cover (@saskianino) August 25, 2025

El comentario de Niño de Rivera rápidamente se viralizó, acumulando más de 650 mil vistas y cientos de reacciones.

Tras el comentario de Saskia Niño de Rivera, la senadora Lilly Téllez respondió directamente en los mismos comentarios:

“No, @saskianino, lo que tú opines de mí es asunto tuyo. Pero la verdad es la verdad y la realidad es la realidad”.

Su mensaje generó un amplio respaldo entre los usuarios, quienes defendieron a Téllez y señalaron que la activista minimiza la crisis de seguridad que enfrenta el país.

