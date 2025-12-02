Dua Lipa arrancó su serie de conciertos en México la noche del 1 de diciembre, presentándose ante un Estadio GNP Seguros completamente lleno.

Visitó ocho países en América, cerró su tour en México. Foto: AFP

Su regreso a la Ciudad de México marcó el inicio de la primera fecha del Radical Optimist Tour, donde la cantante británica desató la euforia del público con un show impecable, coreografías de alto nivel y un repertorio que hizo vibrar a miles.

Concierto Dua Lipa. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Fiel a su costumbre de interpretar un cover especial en cada país que visita, la cantante decidió rendir homenaje a una de las compositoras más importantes de México: Consuelo Velázquez. La artista eligió nada menos que “Bésame mucho”, tema que ha trascendido generaciones y que fue popularizado por intérpretes como Luis Miguel.

Lee también: Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

“Hoy quiero honrar a una gran compositora mexicana: Consuelito Velázquez. Esta canción significa mucho para personas de todo el mundo. La historia cuenta que ella ni siquiera había sido besada cuando la escribió… y creo que los compositores escribimos nuestros sueños. Si la conocen, canten conmigo”, expresó.

Dua Lipa, la mujer que eres.



Y quienes no sepan por qué “Bésame mucho” es una gran canción, ahí les va:



pic.twitter.com/3lT0whMQy8 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) December 2, 2025

Los memes del concierto de Dua Lipa en CDMX inundan redes sociales

Pero como siempre ocurre en los grandes conciertos, las redes sociales también se robaron el espectáculo. Minutos después de que terminara el show,X (antes Twitter), Facebook, TikTok e Instagram comenzaron a llenarse de memes creados por los fans, quienes no perdieron oportunidad de convertir su experiencia en contenido viral.

Lee también: Duolingo rompe las redes al mostrar su foto con Dua Lipa en su visita a la CDMX

Entre los memes más compartidos destacaron:

La sorpresa por el cover elegido , pues muchos fans especulaban que cantaría algo de Luis Miguel, Juan Gabriel o incluso RBD.

, pues muchos fans especulaban que cantaría algo de Luis Miguel, Juan Gabriel o incluso RBD. Los asistentes emocionados al borde del colapso

La pronunciación de Dua Lipa en “Bésame mucho” , que generó bromas tiernas y algunos edits divertidos.

, que generó bromas tiernas y algunos edits divertidos. Los precios de los boletos

A continuación te dejamos los mejores:

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX. Foto: Captura de pantalla

darnos una clase de zumba en su concierto fue lo más mexicano que pudo hacer dua lipa pic.twitter.com/NVeLIasl2H — danipop (@recapituland0) December 2, 2025

y si Dua Lipa revive a Juan Gabriel para su concierto en cdmx y cantan juntos “así fue” entonces que pic.twitter.com/uauhNkWeDT — sinai 𓂃 ࣪˖ 𓈒 ׁ 𓇼 (@fatimasinaig) December 1, 2025

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

¿Aumentará la pensión para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Quién es Coatlicue y por qué la nueva supercomputadora mexicana lleva su nombre?

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv