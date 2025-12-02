Más Información

¿Quién era Stefanie Pieper, influencer de belleza que fue hallada sin vida en bosque de Eslovenia?

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX que hicieron estallar las redes

Spotify Wrapped 2025: descubre cuándo estará disponible y cómo consultar tu resumen musical

Con Wendy Guevara, "Las Perdidas" lanzan canción navideña y causa furor en redes

Muere Fernando Meza: esta fue la última publicación del fundador de “HuevoCartoon” en Instagram

arrancó su serie de conciertos en México la noche del 1 de diciembre, presentándose ante un Estadio GNP Seguros completamente lleno.

Visitó ocho países en América, cerró su tour en México. Foto: AFP
Su regreso a la Ciudad de México marcó el inicio de la primera fecha del Radical Optimist Tour, donde la cantante británica desató la euforia del público con un show impecable, coreografías de alto nivel y un repertorio que hizo vibrar a miles.

Concierto Dua Lipa. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Fiel a su costumbre de interpretar un cover especial en cada país que visita, la cantante decidió rendir homenaje a una de las compositoras más importantes de México: Consuelo Velázquez. La artista eligió nada menos que “Bésame mucho”, tema que ha trascendido generaciones y que fue popularizado por intérpretes como Luis Miguel.

“Hoy quiero honrar a una gran compositora mexicana: Consuelito Velázquez. Esta canción significa mucho para personas de todo el mundo. La historia cuenta que ella ni siquiera había sido besada cuando la escribió… y creo que los compositores escribimos nuestros sueños. Si la conocen, canten conmigo”, expresó.

Los memes del concierto de Dua Lipa en CDMX inundan redes sociales

Pero como siempre ocurre en los grandes conciertos, las redes sociales también se robaron el espectáculo. Minutos después de que terminara el show,X (antes Twitter), Facebook, TikTok e Instagram comenzaron a llenarse de memes creados por los fans, quienes no perdieron oportunidad de convertir su experiencia en contenido viral.

Entre los memes más compartidos destacaron:

  • La sorpresa por el cover elegido, pues muchos fans especulaban que cantaría algo de Luis Miguel, Juan Gabriel o incluso RBD.
  • Los asistentes emocionados al borde del colapso
  • La pronunciación de Dua Lipa en “Bésame mucho”, que generó bromas tiernas y algunos edits divertidos.
  • Los precios de los boletos

A continuación te dejamos los mejores:

Los mejores memes del concierto de Dua Lipa en CDMX. Foto: Captura de pantalla
